Segundas y hasta terceras lenguas

LOS gallegos sabemos lo importante que es cuidar, perpetuar y utilizar nuestra lengua propia, el gallego. También que durante mucho tiempo nuestro idioma fue despreciado; y nos congratulamos por la cooficialidad constitucional que ahora disfruta. Es la lengua más íntima e idiosincrática de nuestra comunidad, que surge en nuestras expresiones más espontáneas y sinceras incluso cuando hablamos en castellano. Y hasta nos enorgullecemos cuando se la describimos y enseñamos al visitante, como una riqueza más de nuestra tierra.

Hablar gallego en Galicia está de moda, nuestra literatura despunta, y nuestra cultura se revaloriza. Bien es cierto que aún podemos hacer más. Pero sólo tendremos éxito si seguimos como hasta ahora: sin imposiciones, sin sacrificar otras lenguas como el español internacional (“castellano” en la CE), o incluso el inglés, por el bien de nuestra comunidad, de la economía, e incluso del futuro de nuestros hijos e hijas.

Quizá por eso los gallegos estamos capacitados para opinar sobre lo que está sucediendo en Cataluña, donde se pretende negar la impartición obligada del 25% de clases en castellano, para asombro del resto de los españoles y el disgusto de cada vez más familias catalanas. La actitud de las autoridades, además de ilegal tras las sentencias del TSJC y del Supremo, resulta hasta cruel por negarles a los niños la posibilidad de formarse en cuantos idiomas sean capaces de asimilar. De ahí el contraste entre la actitud de las instituciones nacionalistas y la respuesta de los jóvenes; pues, según datos de esta misma semana, se alejan cada vez más del catalán en sus actividades cotidianas. Está claro: el refrán “la letra con sangre entra”, no funciona.

En muchos colegios e institutos gallegos, nuestros hijos e hijas, además de una sólida formación en gallego, castellano e inglés, tienen la oportunidad de aprender otra lengua, optando entre francés o alemán. Más aún, en algunos centros hasta aprenden portugués como materia de libre configuración. Y, nosotros, los padres, encantados; al igual que nuestros pequeños. Con la ayuda de sus profesores, les estamos abriendo las puertas al mundo, a su variedad y riqueza.

Habrá quien piense que los conocimientos adquiridos no sean suficientes en cada una de las lenguas mencionadas, y prefiera una enseñanza más intensiva en un número más reducido de idiomas. Pero no debemos olvidar que lo que hacemos es ofrecerles diversas opciones con la esperanza de que ellos mismos, en una sociedad que apuesta por la “formación continuada”, elegirán las que deseen cuando puedan, quieran o lo necesiten. Cuidemos las lenguas, las nuestras y las otras, porque en la sociedad globalizada actual, no sabemos ni cuándo ni cómo las vamos a necesitar tanto nosotros como nuestros hijos e hijas.