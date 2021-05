Temos visto nos medios como a seguridade privada se comporta moitas veces como auténticos membros dunha banda de delincuentes.

Quen non ten visto vídeos de como algunhas persoas que traballan na seguridade privada lle dan unha malleira a unha persoa por non levar billete no Metro de Madrid ou Barcelona?

Se unha persoa viaxa sen billete o que toca e poñerlle a multa que está legalmente establecida e non darlle unha malleira.

Estes homes que traballan na seguridade privada toman a lei pola súa man. Non son membros das forzas e corpos de seguridade do Estado. Non son Policía Nacional, Garda Civil, Policía Autonómica nin Policía Local.

Simplemente son unhas persoas que están para chamar a auténtica policía no caso de detectar algunha irregularidade.

No Metro de Barcelona (que coñezo ben) practicamente a seguridade está en mans de empresas privadas que contratan a persoas que abusan do uso da forza coa única xustificación de levar un uniforme dunha empresa privada que fai negocio coa seguridade.

Eu son partidario de eliminar estas empresas privadas e que todo o tema da seguridade sexa público. Que sexan as diversas policías unicamente quen se dediquen ao tema da seguridade.

Se o miramos economicamente sae máis ou menos igual pagarlle a un policía que o que se lle paga á empresa privada polo traballo dun garda de seguridade.

Nos EE.UU. chegan a ter cárceres privadas; os temas de prisións, orde pública e seguridade non se poden deixar en mans privadas, en mans de empresas que o único que buscan son beneficios económicos; e que non teñen o control público que ten a forza pública.

A policía está teoricamente máis controlada polo Congreso ou os Parlamentos autonómicos que poden interrogar ao ministro ou ao conselleiro de quenda para informarse de como estes profesionais públicos desenvolven o seu traballo.

Hai cousas que deben estar sempre xestionadas polo público e o tema da seguridade é un deles, baixo o meu criterio.