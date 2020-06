Seis años de rey

ESTE viernes se cumplen 6 años de la proclamación del Rey Felipe VI. No fue un día de alegrías desbordantes, negras nubes se cernían sobre la Familia Real: la Infanta Cristina se había colocado incondicionalmente al lado de su marido, perseguido por la Justicia, el Rey Juan Carlos atravesaba una época complicada al conocerse la relación que mantuvo durante años con una seudoprincesa que aprovechó el nombre de don Juan Carlos para hacer negocios –lo que no exime de culpa al rey por no estar alerta– , y las propias cuentas del Rey estaban siendo sometidas a investigación por tribunales españoles y suizos.

Han sido seis años turbulentos para Felipe VI, que sin embargo está cumpliendo de forma impecable sus obligaciones, empeñado en potenciar la Corona a pesar de los pesares personales y a pesar de que desde el propio gobierno le llegan lanzas que pretenden desprestigiar y hundir la propia Institución que representa. Cuenta con el apoyo de doña Letizia, que dejó definitivamente atrás actitudes que fueron muy cuestionadas y que hoy se dedica en cuerpo y alma a cumplir el papel que le adjudica la Corona e ir aún más lejos, con iniciativas que lleva discretamente pero que la convierten en un referente muy cercano para toda clase de organizaciones sociales y humanitarias que no cuentan con excesivas voces que las defiendan.

Don Felipe supo desde el primer momento que no le iba a ser fácil. Su padre no asistió a su proclamación alegando razones de salud, y tampoco acudió al balcón desde donde la nueva Familia Real saludaba los españoles que se agolpaban ante el Palacio Real. Lo hizo por el bien de su hijo, con el que mantuvo una relación estrecha, de la máxima confianza, hasta pocos meses, cuando se descubrieron sus cuentas ocultas en Suiza y transferencias no justificadas. El rey Felipe fue implacable: públicamente marcó distancias con su padre, al que incluso retiró la asignación del Estado que recibía. Sin duda, un golpe para don Juan Carlos pero aun peor para su hijo, porque se trataba de su padre y porque siempre don Juan Carlos ha sido su referente a seguir, su ejemplo. Ya había sufrido el Rey al poco de su proclamación, cuando obligó a su hermana a renunciar al título de Duquesa de Palma.

No han sido unos años felices para don Felipe. En el plano personal, por esos acontecimientos que no dejan indiferente a un hijo y hermano. En el institucional, porque la campaña republicana fomentada por el vicepresidente Iglesias y su partido. Campaña en la que no se ha escuchado al presidente de gobierno imponiendo el obligado respeto a la Corona, lo que es preocupante porque hay silencios que dan alas a los que buscan la inestabilidad de España para imponer un modelo al margen de la ley y de la Constitución.

Por el bien de todos, es deseable larga vida al Rey, paciencia, ... y que no pierda su firmeza.