Semana de reflexión popular

MUY atrás quedan aquellos retiros primaverales que organizaba Fraga con sus conselleiros en vísperas de cada Semana Santa. Medio año después, a mediados de noviembre, celebraba en su Vilalba natal otras jornadas en las que reunía a los departamentos de comunicación de la Xunta. De ambos encuentros sacaban provecho directo los medios de comunicación, que en nutrida representación acudían a cada cita de la que obtenían abundante información, aunque no siempre del interés deseado. Y también se beneficiaban los distintos monasterios en la primavera, previamente remozados con ayudas de la Administración para seguir muchos de ellos en pie, así como mediado el otoño la hostelería de la capital chairega. En lo político, eran un marco propicio para pensar, reflexionar sosegadamente.

En este Domingo de Ramos puede decirse que los problemas internos del PP en España están resueltos, un resultado que trasciende al ámbito del partido. La inusual duración de las entrevistas que el nuevo líder popular mantuvo con el rey y el presidente del Gobierno fueron el broche final del proceso de renovación. Las encuestas de opinión dadas a conocer en los últimas horas ratifican el acierto. El reto a partir de ahora es mantener el rumbo, que no es poco.

Pero no vaya a ser que el PP haya vestido un santo desvistiendo otro. Queda por decidir algo fundamental para Galicia: el futuro de su gobierno. Pasada la Semana Santa va a ser muy difícil convencer a los gallegos, aunque fuere cierto, de que el presidente ejerce su cargo con absoluta normalidad y a pleno rendimiento. O que los conselleiros no están más pendientes del futuro, sobre todo del suyo, que atendiendo el presente. A partir del próximo domingo debiera anunciarse, cuanto antes, el calendario.

La Semana Santa es el mejor momento para la reflexión. No es cosa de encerrarse en los monasterios, aunque solo sea por las posibilidades que ofrece la tecnología, pero no convendría desdeñar el clima de sosiego que proporcionan los muros conventuales y serenamente reflexionar sobre las grandes decisiones. Más importante que unas siglas, aunque sean de ámbito nacional, es el órgano de gobierno de los gallegos. La norma del PPdeG según la cual su presidente es siempre el candidato a la Xunta no debiera impedir o retrasar lo prioritario. El partido puede esperar. Galicia no.