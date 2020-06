Sen igualdade non hai liberdade

Unha sociedade sen unha igualdade mínima entre os seus membros non é unha sociedade libre. Pode poñer nos papeis, na súa carta magna, que é unha sociedade libre, pero sen o compoñente igualitario non hai liberdade.

Nos EE. UU. están a dicer despois do asesinato de George Floyd “sen xustiza non hai paz”, e este eslogan tamén é certo. Sen xustiza hai persoas asoballadas que non teñen reparación.

Mentres haxa xente asoballada de forma case que xeralizada como é o caso dos afroamericanos no imperio mais grande do mundo, non pode existir paz social. As persoas que son vítimas do sistema que impera nos estados onde residen non teñen paz, son vítimas dese sistema.

Coa igualdade e a liberdade vén pasar o mesmo. Unha muller maltratada sen recursos para poder liberarse do seu maltratador teno máis dificil que outra con recursos para poder liberarse dese maltratador. Incluso se ten recursos económicos teno máis fácil para acceder á xustiza, aos letrados. . .

O mesmo pasa cunha persoa sen un traballo dignamente remunerado. Non pode alimentar dignamente os seus fillos, non pode acceder a unha vivenda digna. . .

É aí onde entra en xogo o Estado do benestar. Se vivimos nun Estado que sexa quen de crear vivenda pública, de ter servizos públicos, de ter sanidade e educación públicas e de calidade, témolo mellor para chegar a ser máis libres.

Agora está de actualidade o caso de Alcoa, unha empresa que a súa planta de San Cibrao en Cervo representa o 30% do PIB lucense.

Os obreiros directos e indirectos que poden chegar a perder os seus postos de traballo en Alcoa non só perderán os seus ingresos económicos, tamén van perder gran parte da súa liberdade. Son dúas cousas que teñen que ir unidas: a igualdade e a liberdade.

O Estado pode intervir neste caso nacionalizando Alcoa, e se o Estado intervén está a garantir uns salarios para os seus obreiros e máis liberdade da que terán se perden os seus postos de traballo.

Decialle o vicepresidente do goberno español, Pablo Iglesias, ao dirixente de Vox Espinosa de los Monteros que se eles puideran darían un golpe de Estado, o que pasa é que non se atreven.

Espinosa de los Monteros marchou da sede parlamentar onde se dixeron estas cousas e o vicepresidente apremiouno a pechar a porta ao saír.

Con xente coma a de Vox non teriamos nin liberdade nin igualdade.