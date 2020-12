Sen luz e con Fenosa

DESPOIS de tres días completos sen subministración eléctrica, con máis de 6.000 usuarios afectados, e localizados en varios concellos da provincia de Lugo, pensamos non só nas penalidades en pleno inverno que significa a ausencia de electricidade, senón neste caso nos efeitos negativos económicos asociados á caida do dito servizo. Non vale pensar que o remedio se pode paliar con diñeiro, con indemnizacións, xa que, se tratamos da vida das persoas, ou da vida animal como, neste caso, granxas de vacuno. O dano causado non é paliábel con diñeiro xa que a vida perdida ou deteriorida non é sensíbel ao poder dos cartos. Xa o aprendemos con desgrazas tecnóloxicas parecidas como foi a do Prestige: a costa luxada, inzada de chapapote, non é sensíbel ao brillo do papel moeda.

A nosa historia industrial é longa pero está entreverada de desgrazas varias. Unha parte dos acontementos vinculados ao desenvolvemento da industria de enerxía produtora de electricidade son do tipo do clixé cinematográfico da mafia en USA: non é persoal, son negocios. Con esa regra ética na cabeza leváronse a cabo todo tipo de accións empresariais e de goberno co único obxectivo de proporcionar enerxía eléctrica abundante e a prezo taxado para o crecemento industrial español, xa que non houbo nengunha vantaxe competitiva para Galiza derivada da enorme dedicación ou superespecialización produtiva en electricidade.

Mais foi aquí onde se construíron encoros xigantescos (dicíase: Belesar, o segundo encoro máis grande de Europa); foi aquí onde houbo concesións para minicentrais hidroeléctricas; foi aquí onde se construíron centrais térmicas co cuestionábel mérito de ter a chaminé máis alta de Europa (As Pontes) á vez que facía chegar os seus efluvios contaminantes até Inglaterra, e foi aquí onde se anegaron 32 lugares entre Os Peares e Belesar, sendo o máis recordado Portomarín, por cuestión de tamaño; mais tamén en Ourense, Portodemouros, o Xurés... ou nas Encrobas (central de Meirama), a nosa terra está inzada de cicatrices da instalación e funcionamento dunha industria que alumou antes os estadios de fútbol e as rúas das grandes cidades españolas do que, aquí, ser capaz de conducir fluído eléctrico adecuado en Galiza.

A partir dos privilexios de que gozou Fenosa (lembremos: “Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.”, acrónimo usado para dar nome ao título de conde ao sr. Barrié de la Maza), para levar a termo investimentos en Galiza, esperábase (en van, como ficou demostrado) que se crease servizo enerxético á altura dos tempos para a industria, para o agro e para os consumos domésticos. Esperanza inútil. Nen a industria instalada de capital galego gozou de nengún contrato de subministración distinto dos que en distancias de 500 km. se servían nen a agroindustria tivo acceso á electricidade en potencia e carga necesarias para un funcionamento competitivo; e non falemos xa do prezo.

Hoxe de novo, e porque neva en inverno (imaxinemos Viena ou Chicago sen electricidade por mor da neve!!) vilas, aldeas, granxas, comercios e servizos básicos valéronse

–como se non houbese empresa distribuidora– de xeradores de electricidade proprios, para paliar o desastre.