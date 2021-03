“Sensacións cos ventos” para la Banda Municipal

Concierto de la banda Municipal en el Auditorio de Galicia, con su titular Casiano Mouriño Maquieira-12´00h.- en un programa a tono por las obras en cartel, una sesión de esas que suelen dar excelentes resultados en espacios abiertos y a las evidencias nos remitimos. Vuelve en irrenunciable Alfred Reed, auténtico piñón fijo por la buena respuesta que recibe y esta vez en el furgón de cola a modo de colofón para cerrar la matinal. De su buen oficio, la “Second suite for band” (Latino-mexicana), desplegada en cuatro tiempos animosos de comienzo a fin: “Son Montuno”, “Tango Sargasso serenade”, “Guaracha” y “Paso Double” . Marchas, y variopinto panorama de entretenimiento cercano a la opereta, por lo que supone “Die Schöne Galathee” (La Bella Galatea(, compartiendo devaneos con el marcial compositor de origen checo Julius Ernst Wilhelm Fucik, quien nos llevará de la mano a su composición más sonada, la “Forentiner March Op. 214”, el Shostakovich de la “Segunda suite de jazz”, en arreglo de J. de Meij y el puro talento latino de Arturo Márquez, con la “Conga del fuego nuevo”.

“Die Schöne Galathee”, de Franz von Suppé, estará servida según el arreglo de E.Peris, ajustado a las posibilidades del medio, y de la que se escuchará la obertura. Tempos de opereta que nunca ha perdido su relumbrón con el paso de modas y condicionantes, teniendo en Jacques Offenbach su mejor garante, y que entre ambos, hay más de un punto en común. Von Suppé, nacido en Dalmacia y muerto en Viena, en donde triunfaría a lo grande, a partir de 1845 se haría cargo del Theater an der Wien, en el que además de dirigir, compondría una cantidad asombrosa de comedias, oberturas, cuplés y otras lindezas. Músico llamado al éxito a lo largo de su vida, atendería de forma especial a los éxitos cosechados por Offenbach, copiando sin pudor formas y modismos que le traerán una recepción absoluta por los aficionados en general. La fórmula elemental de coquetas piezas breves plagada de picardía. Ahí nos encontramos con “Des Pensionat” (El internado), “Zhen Mädchen und kein Mann” (Diez muchachas y ningún hombre) o “Flote Bursche” (Muchachos alegres). Jaranero hasta clavarnos en el asiento entre el entusiasmo compartido.

La opereta en cuestión, una de las más apreciadas, no disimula las claras alusiones a otra que medio año antes había rendido a los aficionados, es decir, La Bella Helena”, de su admirado Jacques Offenbach, una señal de reconocimiento y agradecimiento por destapar el tarro de las tentadoras esencias. Es verdad que la del francés de adopción, se ganó el pulso histórico, ya que hoy reluce como en sus mejores años y en ello tiene mucho que decir el empeño en recuperar lo más granado del género. Un planteamiento parecido, ritmos similares y parecida construcción que no renunciará a sus beneficios estilísticos. La obra e Von Suppé, junto a su resabiado libretista, supieron edulcorar con mimo la legendaria belleza aportada por la referencia vagamente mitológica y con su ánimo de quitarle aparente grandeza. Para ello, los detalles de travestismo ayudarán a limar asperezas, tratándose de desinflar los aires petulantes que el propio mito habría de arrastrar. Con respecto al modelo de Offenbach, resumen un cuento que se queda en un acto único, listo y preparado para subir a escena, como no podía ser menos, en el Karl-Teater Wien, el 9 de septiembre de 1865.

Julius Fucik con la “Florentiner March Op. 214”, músico que hizo carrera en el 49 Regimiento Austrohúngaro, después de bregarse en Krems, cerca del Danubio, bajo la dirección de Josef Wagner y de acceder a la banda militar de Karl Komzak, en Viena. Tras pasar esta etapa de milicia, optará a la plaza de fagotista en el Teatro alemán de Praga. Aprovechó entonces para cuidar sus preferencias por la música camerística, de la que dejó composiciones en especial para clarinete y fagot. Una curiosidad, por su quehacer profesional y con el reconocimiento logrado, con una intensa carrera a sus espaldas, verá como cae sobre sus espaldas el mote de, el “Sousa Bohemio”, en clara alusión al campeón de las músicas para banda del otro lado del Atlántico, el muy respetado John Philip Sousa, del que con frecuencia recibimos noticias en los conciertos. Apasionado por lo que conocemos como “peplum”, el género del Imperio Romano, dejó para la posteridad la obra que mejor le representará, “La entrada de los gladiadores” (Marcha op. 68), que caló fondo en los espectáculos circenses. Fue tío del periodista que lleva su nombre y de amargo recuerdo, ya que fue asesinado bajo el régimen nazi.

Arturo Márquez con la “Conga del fuego nuevo”, un mejicano que recibe un trato de preferencia tanto por las bandas como por las orquestas sinfónicas. Gozó de una etapa de formación en California, especializándose en violín, piano y trombón, pero sus raíces siempre estuvieron presentes en el capítulo de sus composiciones. Desde su regreso a Sonora, en 1969, pudo asistir a cursos y a la toma de la dirección de la Banda Municipal de Navojoa. A partir de 1976, le veremos incorporado al Taller de Composición del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el cual conocerá a maestros que influirán sobre su futuro inmediato, Héctor Quintanar. Joaquín Gutiérrez Heras o Federico Ibarra. El cuidado de las formas tradicionales, no impedirá que investigue con las tendencias de vanguardia con medios electrónicos, presentando obras en importantes festivales y certámenes.