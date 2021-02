Sentidiño e ‘sensibility’

ESTOU tan enfermo de literatura que só podo ver a política coa color do cristal da poesía. Por outro lado, como a politoloxía é unha ciencia que vai moi atrasada e aínda non nos deu o arquetipo da muller política (como Ortega nos deu no seu momento o arquetipo do home político), cando se trata de analizar unha lideresa que agora está no allo, coma Inés Arrimadas, fáltannos tipoloxías que nos encarreiren.

De xeito que hai que se valer dos vellos paradigmas femininos da narrativa ficcional, na que ultimamente priman demasiado as series, ese xénero co que debemos andar con tino porque sempre pode haber algún analista que se lance a clasificar as mulleres en política inspirado por Sexo en Nueva York, un supoñer.

Pero hai que ir máis alá. Ou ir máis atrás. Hai que ir á narrativa de Jane Austen, que é a escritora que codificou a máis rica diversidade feminina, ou como di ela, a “variation of form, face, temper and understanding” da muller na vida mesma. Que tamén vale para a política mesma.

É ben coñecido o paradigma básico de Austen: haiche féminas sense e féminas sensibility, guiándonos pola súa célebre novela da que, por certo, non paran de tirar series e películas. Ou sexa, nos partidos políticos podes atopar mulleres sentidiño e mulleres sensibilidade.

Á primeira categoría pertencen case todas, con maior ou menor afouteza. Son mulleres de ton e son cartesiano: a nómina domina, cold-hearted, corazón de pedra e testa de ouro. Realpolitik: a vaquiña polo que vale. Os votantes masculinos danlle facilmente o voto ás políticas sentidiño, pero o corazón lévaos máis á muller sensibility. Poden casar electoralmente coa aburrida e práctica Elinor, pero teñen de noiva a Marianne.

E debe ser iso o que explica que nas enquisas Inés Arrimadas sexa a muller política máis valorada despois de ter levado o seu partido en Cataluña ao esfarelamento total, despois de ter deixado os seus moitos votantes abandonados en Barcelona e irse a Madrid. Coma aquelas noivas que collían o tren e nos deixaban na estación. (Xa nolo avisara Pavese, tan experto en soidades de andén, naquel poema: “Ti conta con que un día ela pode coller o tren ...”).

Máis nos pagaría a pena fixarnos nas mulleres sentidiño de Ciudadanos, que habelas hainas, coma Begoña Villacís, Marta Rivera, e así, e non perder o tempo cunha “monstrous pretty girl” –como lle chamaría Austen– da política, que aínda que nos deixe na estación, sempre lle regalaremos un recordo. Así somos. A verdade é que en política incluso as mulleres que parecen sensibilty acaban con sentidiño. Sempre collen un tren.