Sentir y lamentar

CUANDO el rey Juan Carlos I salió de la clínica madrileña en la que fue operado de la cadera tras sufrir un accidente mientras cazaba elefantes en Botsuana en compañía de su amante, España afrontaba uno de los peores momentos como consecuencia de la crisis de 2008. Entonces realizó una declaración insólita pero adecuada: “Lo siento mucho. Me he equivocado, y no volverá a ocurrir”. Poco más de dos años después, don Juan Carlos abdicaba la corona en su hijo. Pero aquella manifestación dolorosa ocultaba que el rey emérito continuó realizando actividades impropias que generaron las investigaciones judiciales archivadas por la Fiscalía que motivaron su salida de España hasta que se ha resuelto su situación judicial.

La carta enviada a su hijo Felipe VI, en la que le comunica su deseo de regresar a España cuando lo considere oportuno, da un paso más en la búsqueda de la absolución social al afirmar que es consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada “que lamento sinceramente”, con la que parece mostrar un arrepentimiento más intenso que con sus primeras disculpas.

Que a continuación el rey emérito haga referencia a su “legítimo orgullo” por su contribución “a la convivencia democrática y a las libertades en España”, suena a chantaje para recuperar el afecto que ha perdido. Y tapar unas cosas con otras. Porque lo que se ha investigado no ha sido su papel en la historia de España, sino sus actividades presuntamente delictivas que no han podido ser acreditadas por una inviolabilidad anacrónica, por prescripción, o por unas regularizaciones fiscales que no escapan a las dudas sobre la diligencia de la Agencia Tributaria y la Fiscalía.

De ahí la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al subrayar que don Juan Carlos “le debe una explicación a los españoles”. Resulta difícil conocer la intrahistoria de muchas decisiones, pero si Moncloa sabía del sentido pero no del contenido literal de la carta del rey emérito a su hijo, es comprensible el enfado de Sánchez, por la parquedad en las explicaciones y porque se da por hecho que Moncloa ha desempeñado un papel determinante en todo lo relacionado con la salida del rey emérito de España, en la subsiguiente defensa de la Corona de los ataque desatados por sus socios y aliados, y por la decisión de posponer decisiones políticas para que sea la Casa del Rey quien maneje los tiempos para hacer más transparente y adecue su actividad a los nuevos tiempos, generados por los comportamientos impropios del rey emérito.

Don Juan Carlos ha comunicado que volverá a España cómo y cuándo decida “por razones que pertenecen a mi ámbito privado” con lo que se pondrá fin a una situación tan anómala como el hecho de su propia salida de España, aunque en ese momento se considerara una decisión adecuada para alejarlo de la presión política y social. Pero algo no cuadra, ni en el tenor literal de la carta por su actitud y por el distanciamiento entre Zarzuela y Moncloa.