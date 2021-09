Todos los meses han sido cantados alguna vez, y por diferentes razones. Pero se da la casualidad de que aquél en que vivimos ha sido para los poetas algo especial. Hoy les hablaré de dos casos muy significativos e importantes. Uno es de 1897, y marcó un punto y aparte en la creación de uno de los períodos más fértiles y brillantes del devenir de la poesía gallega. El otro es de 2004, tiene un texto desgarrador, y fue cantado por un grupo de Rock famoso en memoria del padre de su líder, muerto cuando éste tenía tan sólo 10 años, y cómo ese hecho le destrozó. El primero me lo descubrió mi querido amigo Manuel María. En 1949, el futuro procurador de los tribunales estaba en Lugo y pertenecía a la tertulia del Café Méndez Núñez. Por allí circulaban nombres sagrados. Justo la gente de quien fue entonces su círculo más estrecho de vínculos: Luis Pimentel, Ánxel Fole, Ricardo Carvalho Calero, Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro o Uxío Novoneyra. El primero de ellos fue decisivo. Con el último mantuvo una íntima amistad toda su vida. Fueron esos dos los que se preocuparon de extender las buenas nuevas que aportaba Pimentel al grupo (estaba al tanto de todo lo que se leía fuera). Cuando llegó a las librerías lucenses Del toque del alba al toque de oración de Francis Jammes, don Luis los compró todos y los regaló a los colegas...

TRANSMISIÓN

En ese libro hay un poema que se llama Septiembre. En él se dice: “Oh Musa, calma mi corazón dolorido! Si tienen/ que tornar mis cenizas a los viñedos de septiembre,/ haz que un racimo de oro nazca de mi corazón inerte,/ dulce, para el ágil tordo cantarín. Más: que lleguen a mi lado las muchachas y lo cojan, rientes,/ y se lo coman, sin pensar en el sepulcro donde/ duerme/ mi corazón, hermoso ya para siempre./ Cómanselo diciendo a sus amigas: Septiembre/ maduró este año unas uvas de ámbar, largamente,/ y he comido este dulce racimo, y estoy alegre”. Ese poema, según me contaba Manuel en tiempos monfortinos, fue definitivo a la hora de afianzar una poética propia para los que estaban siendo las puntas de lanza de la vanguardia gallega, con Uxío y él a la cabeza. Pues bien: el segundo de los casos que quiero citarles es muy distinto. Lo escribió el grandísimo Billie Joe Armstrong en 2004 para el excelente álbum American Idiot. El cantante de Green Day nunca fue capaz de superar la muerte de su padre (debido a un cáncer de esófago), cuando tenía sólo 10 años. “Wake me up when september ends”, o sea: “Despiértame cuando acabe septiembre”. Una declaración de amor/dolor que ya ha pasado a los anales de la Historia. Bien por Jammes. Bien por Billie Joe...