Ser la vida de otros planetas

EL espacio siempre ha sido ese lugar desconocido por el que el ser humano se ha sentido atraído desde hace siglos. Viajar a la Luna o a Marte ha estado presente en la literatura desde Relatos verídicos, de Luciano de Samosata (125-181 d.C.). Y, auznque parecía imposible y, por aquel entonces, no era más que un sueño de un lunático, lo hemos logrado. El ser humano ha sido capaz de salir de la Tierra y visitar otros planetas. ¡Y llamaban locos a aquellos que se lo proponían!

Como siempre sucede, lo diferente y arriesgado suena a locura. Y aquellos que luchan por hacerlo realidad suelen ser tratados como trastornados en su tiempo. Solo hay que fijarse en el ejemplo de Cristóbal Colón, en su empeño por tomar una ruta comercial marítima alternativa hacia las Indias para explorar el mundo. Cuando todos decían que era un loco, él dio con América, el nuevo continente. Y, ahora, es admirado y estudiado en los libros de Historia.

¿Y ahora vemos imposible que el ser humano pueda soñar con vivir en otros planetas? La tecnología ha avanzado sobremanera, en muy pocos años, permitiéndonos hacer cosas increíbles como la de viajar a la Luna y a Marte. Pero, casi como consecuencia intrínseca de ese avance, hemos generado tal cantidad de polución en las fábricas donde se diseña, destruido ecosistemas para conseguir los materiales con los que construirla, y ampliado nuestros hábitats invadiendo zonas de otras especies animales, que el cambio climático ha llegado para quedarse.

¿Y qué haremos cuando la Tierra sea inhabitable? No hablo del futuro reciente, probablemente me refiera a una cuestión de millones de años o, probablemente, sea mucho antes, viendo al ritmo al que avanzan enfermedades de transmisión de animales a humanos como consecuencia de la invasión de espacios que no nos corresponden. Véase el coronavirus. Sea cuando fuere, ¿qué haremos?

Elon Musk, dirigente de SpaceX, soñaba desde hace años con formar una pequeña colonia de seres humanos en Marte. Empezar por acondicionar su atmósfera y llevar a 1.000 personas para los comienzos es su objetivo y, hace apenas un mes, la nave Crew Dragon completaba con éxito el primer viaje de exploración de estas características, adelantando los plazos previstos casi un año. Sin duda, ahora, ¡lo vemos una auténtica locura! Creedme, incluso yo me muestro escéptica, pero... ¿Y si sí? ¿Y si funciona? ¿Y si fuese la salvación de nuestra especie?

Oiga, el miedo al progreso no hace más que frenar a las personas, así que, por lo menos, apoyemos a aquellos que no lo tienen y ya veremos que pasa. Lo único que tengo claro es que por nuestros propios actos nuestra estancia en la Tierra tiene fecha de caducidad, por lo que cualquier opción de salvación para las generaciones venideras... ¡Bienvenida sea!

Esto puede aplicarse también a la vida misma, no debemos rendirnos porque nuestras ideas parezcan demasiado arriesgadas, fantasiosas o diferentes sobre lo ya establecido. Ya está todo inventado, pocas cosas quedan para innovar, por lo que si tienes una idea diferente, ponla en marcha. ¡Tienes oro en tus manos, aunque aún no lo sepas!