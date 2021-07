Ser o no ser (astronauta)

ESTA es la época de las etiquetas, de los eslóganes, de las frases guays que hacen pensar (más bien, dan que pensar), de las meditaciones a la parrilla (televisiva) y de todo lo que implique simplificación. Si el asunto viene aderezado con una buena dosis de cursilería, tampoco pasa nada: siempre habrá quien subraye, ay, “lo bonito de la frase”. No sé muy bien qué ha sucedido para que hayamos caído en esto, pero lo mismo es de leer poco.

No quiero caer yo mismo en reflexiones simples, arrastrado quizás por la moda. Pero cuando notas que ya no se advierte la ironía, que se entra a toda provocación sin hilar fino, que se despachan mensajes de odio porque el doble sentido no se pilla a la primera, ni a la segunda, que cuesta, en ocasiones, ir más allá de lo elemental y de lo dicotómico, de la epidemia de maniqueísmo pueril, y estas cosas, es que algo grave nos está sucediendo. No sólo al lenguaje, sino a la sociedad. El estado del lenguaje no es más que una manifestación del estado de la sociedad.

Incluso iría más lejos, si no fuera porque llevo un día agotador y prefiero quedarme. Hasta tal punto se ha perdido el gusto por la complejidad y se han dejado de detectar los segundos significados, las bromas sutiles, las ironías demoledoras, lo que sea, que cuando se advierten pueden generar mal rollo, como si alguien nos quisiera timar con el lenguaje. Como decía un compañero de colegio, al que recuerdo porque repartía collejas a mansalva, pero no se le daba bien la sintaxis (no se puede tener todo): al enemigo no se le debe dejar hablar. Es mucha ventaja. “¡Sobre todo que no hable, que no hable!”, solía decir entre aspavientos, viendo que alguien cargaba ya el complemente predicativo. Callar bocas: las dictaduras siempre lo tuvieron claro. Dejas hablar y te hacen una ironía o un chiste sutil. Un peligro.

Por eso esta edad terrible en que vivimos ha decidido que está muy mal jugar con

el lenguaje, dárselas de creativo, provocador, listillo: realismo y significados únicos, no empecemos a marear. Etiquetas, eslóganes de propaganda, como en el supermercado. El supermercado de las ideas, ya saben. Frases para enmarcar, eso dicen, horteradas de algún alicatador de adjetivos. Ahí estamos. Y muchas entran por internet, el río que nos lleva.

Corre peligro la literatura, y la creación en general, de irse al garete. Bueno, y todo lo demás. Todo lo que no sea la frase bonita (casi siempre es un horror), sin segundas intenciones. Hay gente que se enfada con el humor. “¡Estoy hablando en serio!”, grita, desangelado. El humorista es diabólico, claro. Dice cosas que provocan risa y eso no es trigo limpio. Ante su poder, como el mago que mete un pañuelo y saca un conejo, siempre surge alguien que quiere matar la vida secreta de las palabras: “¡que no hable, sobre todo que no hable!”. Porque el maletín del lenguaje contiene el botón atómico.

Quieren darnos las etiquetas: las que podemos usar. Decirnos qué palabras deben incorporarse al diccionario de la modernidad. Muchos preferirían acabar con las palabras que se escurren entre los labios, que luchan por mantener su carga de profundidad. Pero toda etiqueta debe ser reconocible en el neolenguaje de la simpleza, en el lenguaje sin alegría. Ahora, por ejemplo, andan etiquetando por ahí a unos con la palabra ‘astronauta’. ¿Es Bezos astronauta? ¿Es pseudoastronauta? ¿Y Branson? ¿Y los que vengan? Lo de millonarios estaba claro. Pero ¿astronautas? Otro melón lingüístico que tenemos que abrir.