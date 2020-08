¿Será cierto?

NO ES LA PRIMERA VEZ que me refiero al tema de las personas de edad y su peripecia dramática en la crisis del coronavirus. No repetiré cosas ya dichas, pero a medida que la información contrastada fluye, la indignación alcanza cotas inimaginables. Desde la burocratización de las estructuras organizativas hasta la falta de personal cualificado y la infrafinanciación, por citar algunos de los problemas, que han llevado a la deshumanización de los cuidados hacia la gente más vulnerable, salvando las excepciones que haya que salvar. El cambio de modelo se impone y el drama actual podía ser un acelerador de esa transformación, con soluciones mixtas y teniendo siempre un lema en el horizonte vital: las personas de edad avanzada somos nosotros... mañana!

El coronavirus ha venido a destapar una olla que desprende olor a poca humanidad, siendo benevolentes. Lo acaba de confirmar un informe de Médicos sin Fronteras: no se priorizaron las derivaciones hospitalarias y tuvieron que actuar sin medios ni competencia profesional. En lo más crudo del relatorio se llega a recoger que muchos residentes golpeaban las puertas de sus habitaciones y suplicaban poder salir. El personal enlazaba turnos y turnos hasta el agotamiento, y si llamaban al hospital de referencia, pues que no se les ocurriese aparecer por allí. Colapso casi total.

Ni un puñetero plan de contingencia. ¿Los hay ahora? Poco consuelo es que en otros países también la cosa anduvo mal. ¿Es esto, de verdad, un Estado de bienestar? Por sorpresiva y lacerante que sea la pandemia, viejos atrapados en campos de concentración sobrevenidos es una vergüenza social. Mucha de esta gente ya no podrá testificar, y otros viven en la juventud de su memoria. En palabras de una coordinadora de residencias, “tantos fallecimientos no son por coronavirus, sino porque no fueron al hospital. No sabemos por qué, tendrán que explicárselo al fiscal”. Es una responsabilidad colectiva, tapizada de buenas intenciones, sin duda. Las bombas caían sin parar y el hospital de campaña se montaba en medio de la batalla. ¿Y el oxígeno?

Las generalizaciones son injustas, pero también sirven para identificar los grandes rasgos del problema. Decía hace poco la directora de un geriátrico de Lyon, “ha hecho falta un desastre planetario para que la gente se diera cuenta de cómo son las cosas. Nuestros ancianos no son una carga, son nuestra memoria”.

El setenta por ciento de fallecimientos por coronavirus en España se produjo en residencias, pero también otros riesgos vitales que desembocaron en decesos se agregan al montón, y como han manifestado profesionales competentes, eran recuperables. No puede repetirse.