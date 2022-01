Será o covid-19 unha gripe máis?

Os informes científicos indican que a variante ómicron é máis contaxiosa, porén menos letal. Polo que poderiamos estar nun chanzo previo a que as persoas convivan co covid-19 como se fose unha gripe común. Tendo en consideración o comportamento doutros virus valorase que este pode ser un escenario posíbel, polo que ten certa lóxica que os governos se preparen para poñer os medios para tratala como tal. Mais, non se pode obviar, que o futuro non está escrito, polo que non se poden ignorar outros escenarios, xa que xurdir no futuro inmediato novas variantes máis contaxiosas e mesmo un novo virus, polo que crear expectativas nas que se dea por superada a pandemia reduciría a necesaria protección. Daquela que non sexan poucos os especialistas que alertan do negativa que pode ser crear a sensación de que a pandemia está superada, cando ficamos no pico de casos do ómicron, e unha boa parte do mundo está sen vacinar.

Tampouco se pode ignorar que, sendo certo que a variante ómicron é menos agresiva, a rapidez coa que se estende, pode agravar a saúde de moitas persoas afectadas por outras enfermidades, co que isto implica de letalidade. Ademais, perante un determinado período de tempo ás baixas de persoal pode afectar a unha parte da actividade laboral, abranguendo dende a prestación sanitaria, a produción e comercialización de bens servizos esenciais. Cal será no momento punta o número de baixas e en que sectores? Cómpre un plan preventivo fronte ao peor dos escenarios laborais. Manter a actividade produtiva é esencial, mais nunca a costa de espallar os contaxios e sacrificar á povoación máis vulnerábel. A saúde é o primeiro.

Polo tanto, facendo o máximo para que a pandemia sexa superada o máis pronto posíbel, polo ben de todos e todas, sen deixar de ser optimistas, tanto pola confianza no proceder da sociedade como polos avances científicos, cómpre manter a máxima precaución en cada paso que se dá respecto de “volver á normalidade”. Ademais, de todo o acontecido hai que tirar conclusións que nos sirvan para o futuro. Por exemplo respecto de: cales son os factores estruturais que alentan estas pandemias? E neste aspecto non se pode ignorar a ruptura do equilibrio entre o ser humano e os ecosistemas, e o que isto implica en relación cos comportamentos sociais, e estes cun sistema económico insostíbel. Tal como se reflicte na desfeita da natureza, a escaseza de recursos esenciais, os desequilibrios demográficos, a mobilidade extrema, o medre da desigualdade e da precariedade, a confrontación entre potencias, a violencia, a corrupción, e a mercantilización de todo.

Hoxe as potencias hexemónicas impoñen a lei do máis forte, da cobiza, soberbia e desigualdade, con todo tipo de falsas escusas. Esta tendencia dominante no mundo reforzouse, e resultou evidente, coa pandemia, as migracións masivas... A cobiza segue a primar sobre a solidariedade, mesmo que eliminación mundial do virus sexa básico para terminar coa pandemia e evitar así (tamén) novos contaxios nos países vacinados masivamente. En resumo, o covid pode rematar sendo unha gripe máis, porén para garantir o futuro da humanidade é esencial non dar pasos en falso e construír estruturas económico-sociais eficaces fronte a novas pandemias.

