HAI milleiros de razóns para elixir un libro e non outro nun momento determinado da nosa vida. Desfrutar dunha lectura, aproveitar todo o que nos pode ofrecer... depende moito das nosas circunstancias, que motivan que ás veces regresemos a lecturas feitas para revivir momentos pasados, reencontrarnos coas palabras que nos iluminaron naquela ocasión ou para interpretala dende unha nova perspectiva.

Ó gardar os libros en caixas preparando unha mudanza e ó recolocalos de novo nunha estantería levamos sorpresas, atopamos títulos xa esquecidos, obras que xa desfrutamos ou textos que aínda están por descubrir (froito de algún agasallo ou compra cuxa lectura quedou aprazada).

Esta vez volvo a unha lectura feita hai anos, cun suxerente título. Refírome ó libro de Albert Espinosa Si tú me dices ven lo dejo todo, pero dime ven. Nesa obra coñecemos a Dani, un home de corenta anos que acaba de poñer fin a unha relación sentimental cunha muller coa que agardaba ter un fillo de nome Izan. Ela marcha e de súpeto el recibe un encargo: buscar a un neno desaparecido en Capri. Alí volve ao inicio da súa vida e recupera o seu sentido, salvándose de si mesmo e recuperando tamén o amor perdido.

Ese vén a ser o argumento. Pero máis alá da trama, aparecen verdades absolutas (como en todas as obras do enxeñeiro industrial en Química metido a escritor e que tanto sabe da vida).

Gustoume daquela e hoxe volvo a pensar igual. O autor di cousas como que amar só pode conxugarse en pasado e que querer é o presente. Tamén sinala que na vida querer é sempre máis valioso que que te queiran. Para Espinosa querer move e detén mundos, pero que te queiran se ti non queres acábate aletargando.

Afirma que hai persoas que te alimentan con só velas, sen precisar nada máis, porque nos transmiten a enerxía que necesitamos. Todos coñecemos algunha, estou segura. Eu podería nomear algunhas.

Nun momento, cando a Daniel lle comunican o sentido da vida, somos conscientes tamén os lectores de que nos desparraman no mundo para que co tempo vaiamos atopando ós outros catro diamantes necesarios para acadar unha vida plena. Afirma que algunhas perlas pasan a ser diamantes, que cada oitenta ou noventa perlas aparece un. Sublime. De novo percíboo así.

Que fermosa metáfora, cando coa imaxe do diamante alude a unha desas persoas que se fai tan importante nas nosas vidas que semella especialmente creada para cada un de nós, aínda que pode que pasemos media existencia intentando atopala.

Veu á memoria así o primeiro libro que lin del: El mundo amarillo, cheo de reflexións nesa liña. Aí fala desas persoas que non son amantes nin amigos, xente que aparece, que se cruza na nosa vida e que pode chegar a cambiala despois dunha conversa. Sempre están aí.

Despois collín entre as mans outra obra do mesmo autor, Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Neste caso atopeime cunhas palabras subliñadas: “Nunca se sabe que atopará un tras unha porta. Talvez niso consiste a vida: en xirar pomos”. Intrigante. Pero a vida é así. Desfrutémola e que detrás de cada porta estea o mellor. Pendentes están outros: Lo que te diré cuando te vuelva a ver ou Estaba preparado para todo menos para ti.