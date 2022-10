Siento no tener el cuerpo para esto

PERDONEN que insista en la guerra, en esa guerra, pero es que no veo nada más relevante para comprender el mundo en que vivimos, ni tampoco nada más peligroso. Admiro a quienes son capaces de abstraerse de esta maldita realidad, a los que se desconectan de las noticias, si tal cosa es posible, o se alimentan de esos otros productos de la realidad mediática que sirven para distraer la atención. Mientras el mundo vive su momento más grave en muchas décadas, no sólo porque lo certifique Biden, sino porque es evidente, hay unos manantiales, o unas alcantarillas, según de lo que hablemos, que corren por el subsuelo de la realidad a su aire, noticias que no alterarían un ápice el devenir del universo, pero con las que se puede echar el rato. Nada contra todo eso, porque es verdad que el derecho a desconexión me parece sagrado, pero no sólo los fines de semana, sino cuando a uno se le antoje.

Valoro, sí, esa capacidad de abstraerse del mundo, porque para mí es poco menos que heroica. Es verdad que hay suficientes asuntos para preocuparse en el devenir cotidiano (de hecho, todo parece alarmante, cada vez más, mires donde mires). No creo que nuestro tiempo sea el peor, ni mucho menos, sólo hace falta hacer un pequeño repaso de la Historia, reciente o no, pero ahora tenemos un conocimiento global, ahora hay una consciencia colectiva de los males. La globalidad ha traído también esa siembra de miedo y alarma, aunque algunos crean que no nos afecta. El miedo, en realidad, se sirve con hipótesis: esto es lo que nos podría pasar si pasa lo peor.

Viendo los informativos o leyendo los periódicos, todo lo que no es la guerra, la muerte, la amenaza nuclear, me parece bastante insustancial. No consigo dividir mi cabeza, racionalizar un poco. Me cabreo lo justo ante el estancamiento de los nombramientos en la cúpula judicial, no profundizo en el hecho de que Lesmes se haya ido, ni siquiera logra emocionarme que Pedro Sánchez y Feijóo se reúnan, oh sí, muchos días después, para coger de una vez el rábano por las hojas, o como se diga, y acabar con toda esta movida inexplicable. Y más aún cuando parece que se atisba levemente un cierto acuerdo, lo que para algunos debe ser sinónimo de milagro seguro. Nada, todo este ir y venir de nuestra política, de nuestras instituciones, las tensiones patrias que ya se dan por supuestas (es parte del decorado), esos esfuerzos al parecer ímprobos por acordar la renovación del Poder Judicial, aunque se hable de ello mucho en el metro, si es que se habla, incluso así, no consiguen levantarme el espíritu, ni emocionarme un ápice. Porque hay cosas muy grandes en juego, porque las cosas domésticas se quedan pequeñas ante lo que está pasando, porque hablamos de la vida y de la muerte. Siento mucho no tener el cuerpo para todos esos otros aseados titulares.

Y lo mismo me sucede con la ruptura en la cúpula del Gobierno catalán, por mucho que sea tema muy principal, y los posteriores equilibrios para reconstruirlo, y todo ese puzle de acuerdos y desacuerdos, y las declaraciones aquí y allá, esa especie de necesidad de llenarlo todo con afirmaciones y excusas no pedidas, y con certezas y grandes verdades, y con trascendentes frases, que también se escuchan en todo el país, cómo no, en esa preparación para el gran celo electoral, que ya se barrunta y se huele en lontananza. Seguro que es muy importante, pero siento no tener el cuerpo para esto.