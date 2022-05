Decía en 1674 el padre Malebranche en su libro La búsqueda de la verdad que las palabras son las fichas con las que piensan los tontos. Tenía razón, pero si eso es verdad con la palabras, ¿qué podríamos decir de las siglas? Porque las palabras tienen un significado que normalmente sabemos distinguir. Sabemos que un gato es un felino y un aparato muy útil para cambiarle la rueda al coche, pero no se nos ocurre apoyar sobre la espalda de uno de estos pobres animales todo el peso de nuestro vehículo. Sería una crueldad contraproducente, y esa es la razón por la que no debemos hacerlo. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que el mundo es muy cruel y que la crueldad es muy provechosa para algunos. Pero ser cruel en prejuicio propio, como ocurriría aplastando a nuestro pobre gato y dejando además la rueda sin cambiar, es sin duda algo intolerable.

Las siglas se diferencian de las demás palabras en que no tienen vocales, o en que por lo menos les faltan algunas. Es como si las siglas fuesen palabras de hoja caduca, que se quedan mudas al llegar el otoño, porque no hay manera de hablar utilizando solo consonantes. Esto es casi siempre así, pero para todo hay excepciones, y en este caso una muy rimbombante, pues las siglas de la dinastía Habsburgo en Austria en siglo XVI eran: AEIOU. Lanzar a todo un ejército al ataque al grito de ¡aeiou! es cosa de risa, pero no lo era, porque AEIOU significaba Austria est imperare orbi universo, o sea, que el silabario de esta dinastía austríaca escondía su pretensión de gobernar todo el universo. A lo mejor esta es la razón por la que Hitler estuvo predestinado a nacer en ese país.

Siempre es mejor que a las siglas les falten vocales y no se puedan pronunciar más que añadiéndoselas de prestado. Con las siglas nos podemos manejar sin problema, pero a veces pueden ser de usos muy distintos. Veámoslo. Cuando un tenista famoso dice que se va al WC (World Cup) quiere decir que va a jugar partidos importantísimos. Si es un profesor quien dice orgulloso que se va al WC (World Congress), quiere decir que se va al más prestigioso congreso de su especialidad. Cuando la gente normal y corriente utiliza la expresión solo quiere decir, por el contrario, que va a hacer algo que necesita de una cierta discreción. Sea como sea, está claro que estas siglas, si no otorgan prestigio, por lo menos alejan los malos olores.

Las siglas dan prestigio porque permiten al hablante acceder a un nivel superior de sabiduría. Y es que ya se sabe que muchas veces la sabiduría solo consiste en nombrar lo que ya se conoce con un término técnico. Cuando le enseñan a un niño que esa cosa que utiliza todos los días y se llama agua en realidad es “hache dos o”, el niño no sale de su asombro al haber descubierto tal cosa, y comienza quizás ya a barruntar que, si sigue por ese camino, quizás llegue a ser un Premio Nobel. Y es que las ciencias son unos lenguajes especiales, unos lenguajes bien hechos en los que las palabras tienen significados precisos e inconfundibles. Esto es evidente en el caso de la reina de todas las ciencias, las matemáticas, y en mayor o menor en todas las demás, pudiéndose decir que cuanto menos equívoco es un lenguaje científico, mayor es su calidad intelectual.

Mezclar palabras para hacer siglas puede dar lugar a confusión si no se saben manejar las palabras y sus matices. Y esto es muy evidente en la política, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Sabemos, más o menos, lo que es un pueblo, una nación y lo que es el socialismo, pero si mezclamos estos conceptos para hacer unas siglas pueden salir paralelos que serían verdaderamente aberrantes e injustos. Nuestro BNG, o Bloque Nacionalista Galego, es un partido totalmente opuesto al fanatismo, a la violencia y al racismo. Sus ideas base son el socialismo, el pueblo gallego y la necesidad de que sea una nación, todo lo cual es muy digno y perfectamente defendible y ha de ser respetado, por supuesto, por quien no comparta sus ideas. Pero con esas mismas palabras, mal entendidas, y convertidas en las fichas para tontos de Malebranche, tenemos al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes: NSDAP, o sea, al partido nazi, auténtica incubadora de odio, violencia y fanatismo. Si manejamos bien las palabras y huimos de la magia de las siglas, nunca podremos caer en el error de confundir estos dos polos políticos antitéticos.

Cuando las consonantes se suceden en el sinsentido de una sigla dan la sensación de poder alcanzar una sabiduría superior solo al alcance de unos pocos. Por eso desde hace más de tres milenios la magia se basa en hacer ensalmos con miles de palabras del tipo “abracadabra”, escritas en textos utilizados en los rituales o en imágenes. Pero el gusto por los abracadabras se ha generalizado actualmente por parte de personas que utilizan términos científicos para presumir de conocerlos, o para impactar al público incauto, como hacía el gran pintor y soberbio caradura Salvador Dalí, cuando solemnemente pronunciaba la expresión: “ácido desooooxiiiirribooonucleico”, confirmando así su multi-sabiduría y genialidad mediática.

Amueblan los tontos sus cabezas en las ikeas del pensamiento, y no de los muebles y utensilios del hogar. Esas ikeas son todo lo contrario del mundo de las ideas que Platón situaba más allá del universo, y que otros filósofos identificaron con la mente divina. Y es que en el mundo de las ideas es donde las ideas se perciben en toda su pureza y en el único que podremos apreciar las cosas tal y como son. Platón decía que debíamos aspirar a llegar a él tras nuestra muerte, saliendo de la caverna en la que vivimos. En la actualidad todo el mundo prefiere ser cavernícola y seguir vivo, lo que es comprensible en el segundo de estos términos, pero discutible en el primero, pues es aspirar a ser tonto del rebaño.

Vivir en el rebaño puede ser una de las condiciones necesarias para ser feliz, porque en los rebaños tenemos muchas compañía y podemos sentirnos reconocidos por quienes son exactamente iguales a nosotros. Y así como cada especie animal posee un lenguaje propio, también existen los lenguajes del rebaño, que para ser eficaces han de ser simples y repetitivos para fomentar la cohesión. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, lo sabía y por eso decía que una verdad es una mentira que se repite muchas veces, y que a costa de serlo no puede ser refutada de ninguna manera. Por eso el nazismo degradó el uso de la lengua alemana, convirtiéndola en la LTI (Lingua Tertii Imperii), como la llamó el filólogo Viktor Klemperer.

Tenemos nuevas LTI en la política, la educación, la cultura y la sociedad. En ellas las palabras no contienen ideas, sino que solo son lemas huecos y por eso se convierten en siglas, porque las siglas piden adhesión incondicional. Si no las dices o las gritas estás en la oposición, o fuera de la raza y la comunidad. Cuanto más larga sea la sigla mejor. Pero por ser más larga no es más profunda, sino por el contrario, más confusa. En el mundo de las siglas además hay dos reglas que rigen el pensamiento. La primera es que si dos cosas son distintas a una tercera son iguales entre sí, y si son tres o cuatro, mejor. Una vaca y un caballo no son una trucha, pero de eso no podemos deducir que los caballos sean vacas. De la misma manera se cree que si una cosa se parece a otra y esa segunda una tercera, entonces las tres son iguales. Por ejemplo: un ballena es un mamífero marino, un vaca es un mamífero, y como todos los mamíferos son vertebrados luego podemos concluir que todos los vertebrados son animales marinos.

Así se piensa en política cuando se parte de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y por eso un talibán antinorteamericano es lo mismo que una feminista noruega anticapitalista. Y así se piensa en los movimientos sociales, que se basan muchas veces en ideas falsas, y que por eso en vez de contribuir a resolver los problemas los agravan. Pondré un ejemplo que espero no sea mal interpretado, pues tengo buenos amigos y amigas gays y lesbianas y fui testigo en una de las primeras bodas entre mujeres celebradas en Galicia bajo la severa mirada de un juez que no parecía estar por el asunto.

Se asocia la autoridad con la represión y las normas. Y como simbólicamente se identifica autoridad con franquismo o fascismo, cualquier movimiento contra una norma es antifascista. Se identifica normal con normalidad y la normalidad por antonomasia parece ser la heterosexualidad en bloque. Siguiendo este modo de pensar se asocia heterosexualidad con autoridad y fascismo, y todo lo contrario se mete en las siglas LGTBIQ+ (y lo que sea obligatorio ir añadiendo). Todo ese conglomerado se identifica con el bien y lo opuesto con el mal, y da la impresión de que todas las personas reales que viven y sufren, y los autores de las siglas meten en el mismo cajón, son una nueva especie de santos que viven rodeados de demonios. Puestos a pensar por analogía, una lesbiana y un hombre heterosexual tienen en común que les gustan las mujeres, y lo mismo en el caso contrario. Pero es que además se identifican prácticas sexuales con identidades personales e ideologías políticas, lo que dista de ser correcto, porque, por ejemplo, un hombre que frecuenta el sexo de pago con hombres y mujeres a la vez no es un militante bisexual , sino un putero por partida doble. Y un SS nazi practicante de la homosexualidad heroica de los guerreros arios es un criminal nazi y no un antisistema actual. Por eso debemos dejar de lado las siglas y contemplar el mundo real.