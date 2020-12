Silvia Pérez Cruz & “Farsa Circus Band”, en el Auditorio de Galicia

Presentación del trabajo discográfico “Farsa (Género imposible) en el Auditorio de Galicia-20´ 00 h.-, del que el protagonismo mayor lo ocupa la cantante Silvia Pérez Cruz, en colaboración con “Farsa Circus Band”, que integran Marco Mezquida- piano y teclados-; Alexis Tobías-percusión-; Mario Mas-guitarra-; Bori Alberto- contrabajo- y Carlos Monfort, como violinista. Se engloba en el ciclo “Cantatrices” y supone la confluencia de diversos estilos en una búsqueda de amalgama de entrecruzamientos. Silvia Pérez Cruz, cantante, se formó en la “ESMUC”, antes de profesionalizarse con el trío de Joan Díaz, presentando el registro “We sing Bill Evans”, “premio Jaç”, en 2009, que tendrá posteriores refrendos en colaboraciones con Joan Monné, Perico Sambeat, Javier Colina, Jerry González, entre otros. En su perspectiva artística, están también los bailarines Damián Muñoz (danza contemporánea) o Israel Galván (flamenco) y la compañía de flamenco contemporáneo de Sol Picó. Fue “Premio Max” de 2007, por esa colaboración. “Llama”, fue una participación en dúo, para hang y voz, y “Coetus”, dará como resultado la orquesta de percusión ibérica, mientras “Xalupa” resulta una profundización en la tradición catalana. “Las Migas”, fue una iniciativa en cuarteto femenino, junto a Marta Robles, Isabelle Laudenbach y Lisa Bause.

“Ressons de L´Al-Andalus” , será el fruto de su encuentro con el Cor de Lleida y un grupo de cuatro instrumentistas, y ya en 2009, participará en la obra de teatro “Al jardí dels cincs arbres” (El jardín de los cinco árboles), una adaptación de textos de Salvador Espriú. Dirigida por Joan Ollé y presentada en el “Festival de Temporada Alta de Girona”, que repetirá en el Teatre Nacional de Catalunya.. Compañero frecuente de sus trabajos, fue el guitarrista Toti Soler, comenzada en la inauguración del “Any Espriú”, que conmemoraba el centenario del poeta, en 2013, en el Palau de la Música de Barcelona. Participó en el espectáculo flamenco “Camarón. La leyenda del tiempo, 30 anys després”, al lado de Juan Gómez “Chicuelo”, Duquenque y la bailaora Rafaela Carrasco. Editó en 2010 “Un sordo s´ho escoltava” (Tempos Record), “En la imaginación” (Nuba Records), entre boleros cubanos en clave jazzística, acompañada por Albert Sanz (piano), Marc Miralta, percusión y Perico Sambeat, saxos. En 2011, se presentó en la “XLV Cantada de Habaneras de Calella de Palafrugell” y aquí nos remitimos a sus orígenes familiar, ya que la cantante es hija de uno de los maestros en el conocimiento del mundo de las habaneras, Cástor Pérez Diz. Estrenó la banda sonora de “Blancanieves”, de Pablo Berger, lo que le supuso el “Premio Goya” de 2012, por la canción “No te puedo encontrar”, que repetirá en 2017, con “Cerca de casa”.

Un pequeño recuerdo para su padre, autor de un entrañable trabajo dedicado al mundo de la habanera.”L´Havanera. Un cant popular”, realizado conjuntamente con Andreu Navarro y Mª Teresa Linares. Ese género con arraigo en nuestro país y que los firmantes supieron tratar detalladamente. Castor Pérez Diz dedica algunos de los importantes capítulos, entre los que no faltan las propuestas cultas, desde “La Polifonía”, a “El cant de saló” o las zonas de interés peninsular, desde el Cantábrico-“El Pais Basc” a “El Principat d´Asturies”, al Pais Valencià y Murcia; “Castella”, “Andalusia”- “Cadis: El tango de Carnaval” y “Huelva”; “Canaries” y un lugar de atención para Galicia. No creo, decía Cástor Pérez, que haya que insistir sobre la relación entre Galicia y la isla de Cuba, cuyo núcleo principal se encontraba en A Coruña y El Ferrol. Podrá encontrase una adaptación autóctona de una propuesta muy generalizada: la rondalla, planteada como agrupación mixta de voces e instrumentos de pulso y púa, con una estructura muy sencilla, donde instrumento y voz, están al servicio del texto, especialmente destinado a satisfacer los cantos de ronda. Aquella propuesta típica de El Ferrol: la noche de San José, en la que las rondallas, se acercaban a cantar bajo los balcones, en la “Ronda de las Pepitas”, una oportunidad sin parangón para estimular el ingenio, el canto amoroso y la ironía. Esa “Ronda de las Pepitas”, es una tradición que supera los cien años de antigüedad y que supo mantener los cantos de las habaneras como un género autóctono, entre danzas y otros bailables. Era costumbre el uso de pañuelos coloreados, con los textos creados para la ocasión. Rondallas como “Añoranzas” o “Bohemios”, mantienen viva esa tradición centenaria, manteniendo el marcado carácter marinero y aventurero de las gentes de esa comarca. Un puente familiar en la herencia de padre a hija: Cástor Perez Diz y Silvia Pérez Cruz.