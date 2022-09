CUANDO contemplemos hoy el funeral de la reina Isabel II, con su inevitable carga de simbolismo y guardarropía, estaremos asistiendo probablemente a la última manifestación del poder regio con connotaciones coloniales, tal y como ocurrió muchas veces en el pasado con toda pompa y circunstancia. En cierto modo, los que han sido invitados a la ceremonia, saben muy bien que están despidiendo allí no sólo al siglo XX, sino una forma de ver y dirigir el mundo que probablemente no se repetirá con esas características. Quizás eso mismo pensaban cuando enterraron a la reina Victoria. Pero Isabel II se arregló, a pesar de los años horribles, para llegar hasta aquí con éxito.

No sólo los ingleses se despiden en masa de una especie de superabuela, sino que también son conscientes, quizás, de este cambio de ciclo, como dicen los entrenadores de fútbol. Viendo la situación actual, la deriva de su propia política y su economía, se encomiendan a este espectáculo incomparable y se acercan a la figura que proyectaba una magia semejante a la del chamán de la tribu. Sin ni siquiera tocar el féretro (bueno, uno sí lo hizo, creyente quizás en la transmisión directa de la energía o la longevidad de la soberana) se irán a sus casas con la sensación del deber cumplido, como súbditos o al menos ciudadanos agradecidos, no tanto por el espectáculo, sino por esa imperturbabilidad que la reina había aprendido para ejercer su profesión. En realidad, en estos tiempos tan emocionales, muchos pensarán que ella al menos nunca intentó convencerlos desde las lágrimas, que no frecuentaba. Como mucho, más desde una media sonrisa que, me atrevo a aventurar, tenía también su dosis de retranca.

La sensación del gran cambio se cierne sobre los británicos, pero otros pensarán que se trata más bien de una ceremonia de continuidad. Los cambios suelen ser peligrosos, sus efectos impredecibles, pero la historia, en ocasiones no puede detenerse. Carlos III ha sido presentado como un continuista, que es lo lógico, después de todo. Que el gran aparato espectacular en torno a la despedida de su madre se haya articulado con gran precisión, como veremos esta mañana, y que el mundo casi al completo acuda al palacio como acudía en la novela de Ishiguro, ‘Lo que queda del día’, tiene que ver con el mantenimiento de un decorado que es fundamental para que los ciudadanos se sientan fascinados por él, pero también con esa idea de acoger la globalidad del poder, la nostalgia del imperio, justo cuando las acciones recientes van en la dirección opuesta: el fantástico aislamiento.

Es muy posible, como ya hemos dicho estos días, que la gran parafernalia visual y el despliegue extraordinario de los símbolos tengan una misión sanadora en la sociedad, mucho más en estos tiempos difíciles. En la edad antigua, el chamán solía ejercitar una suerte de magia que no sólo mostraba su superioridad, sino que imbuía temor al que la contemplaba. Algo de eso se conserva en figuras tan icónicas como Isabel II. A su manera, muchos ciudadanos atribuyen un poder poco menos que mágico a la reina muerta y la capacidad de imbuir orgullo a la tribu y respeto a los que vienen de fuera. Nada ha cambiado, en realidad, aunque ahora todo eso parezca más una liturgia teatral que una ceremonia con poderes chamánicos. Tanto da, pues se trata de que el poder sea contemplado con todo su efectismo. La pregunta del millón es si la magia seguirá funcionando con el sucesor.