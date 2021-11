Simpleza o complejidad

LA palabra radical se ha llenado de equívocos. Como etiqueta política, parece reemplazar hoy a las posturas moderadas, que algunos consideran perniciosas y conservadoras. Pero el radicalismo se ha desarrollado tanto por la izquierda como por la derecha, a la búsqueda, dicen, de las esencias (cada uno las suyas, faltaría más).

Ese es el punto en el que radical hace honor a su etimología: lo que atañe y se refiere a la raíz. Por tanto, se supone que ir a la raíz de las cosas es ir a su esencia. Buscar el origen, o aquello que dijo un día Tony Blair, lo que son las cosas, aunque no sé si con el mismo significado: “back to basics”. Volver a lo básico, a lo elemental. Se supone que la política moderada terminó convirtiendo las fronteras ideológicas en algo borroso, y dio pábulo a las élites, dejando de lado los verdaderos problemas de la calle, que, dicen, no hallaban representación a causa del bloqueo elitista.

La idea es que lo moderado se rindió a cierta complacencia, a la comodidad de la ideología blanda y, por ende, poco transformadora. No digo que no fuera necesario mover la aguas a izquierda o derecha, pero el resultado ha producido una gran fragmentación, lo que no siempre ha servido para mejorar la acción política, sino, en ocasiones, para provocar situaciones difíciles, tanto en el seno de los partidos como en las coaliciones resultantes.

Aunque el propósito fuera respetable, lo cierto es que las posturas se han extremado, la polarización es ya un hecho global, pero es fácil observar que del enfrentamiento no siempre se obtiene una mejora. Las posturas enconadas o radicalmente opuestas pueden servir de bandera electoral, pueden alimentar un programa político, también ayudan a crear una marca, pero en el terreno más pragmático terminan produciendo resultados indeseables. Porque la política no es otra cosa que el arte de lo posible.

Ese predominio del individualismo y de las posturas esenciales ha llegado a la mayoría de formaciones y, como se está viendo, puede generar peligrosas guerras de poder. Vivimos un auge del individuo, atizado por las redes sociales, un territorio, en general, perjudicial para la política. Las redes potencian el individualismo y tienden a la sentencia fácil y la frase sin matices, lo que deriva, claro, en enfrentamientos con más proyección mediática que sustancia ideológica. Una vez más, la simpleza frente a la complejidad. Para que existan liderazgos creíbles la política debería volver a lo elaborado. Parece que eso va en contra de la maquinaria propagandística.

No creo que la pureza y la esencialidad resulten más eficaces y transformadoras que la mezcla y la complejidad. Con facilidad se cae en lo doctrinario, y no digamos en lo dogmático, con lo que aquello que pretende liberarse de contaminaciones termina contaminado por cierto autoritarismo, envuelto en un peligroso aire de superioridad. Ahora que Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz han saltado a la arena del debate político con cierta contundencia, uno se pregunta si su papel consistirá en buscar sinergias en sus respectivos territorios ideológicos o en potenciar aún más los liderazgos individuales. La política ya no puede ser una cuestión de nombres, sino de profundidad de pensamiento crítico. Me temo que será algo muy difícil de conseguir.