Sin Antonio Gasset

HAY ocasiones en las que no sirve de nada programar el tema del artículo del día. Hay días en los que todo cambia de repente, y uno, que suele escribir en esos momentos que juguetean con la línea borrosa del anochecer, se encontró ayer con la muerte de uno de sus personajes favoritos de la televisión, y también de tanta gente. La muerte de Antonio Gasset.

Como el tiempo pasa demasiado rápido (y la historia no para de acelerarse, para mi despecho y mi tristeza) es muy probable que los más jóvenes ya no sepan quién fue Antonio Gasset, ni siquiera hayan tenido ocasión de escuchar algunas de sus frases maravillosas. Pero realmente no nos dejó huérfanos de su presencia en la pantalla hace tanto tiempo: fue en 2007, tras el expediente de regulación de empleo al que se acogió, y eso a mí me parece que sucedió ayer. Imagino que en internet, ese pozo se fondo, podrán encontrarse algunos de sus momentos estelares y memorables, que, a pesar del tono potente y conclusivo que imponía a su frases estaban trufados de ironía, escepticismo, humor corrosivo y un innegociable aire de libertad.

Antonio Gasset (sí, de los Gasset, sobrino de Ortega) pudo tener una carrera en el cine, y de hecho la tuvo en los inicios, pero terminó en televisión de la mano de Pedro Erquicia, como es sabido, y al poco tiempo, como director, detrás y delante de las cámaras de ‘Días de Cine’, el lugar en el que iba a triunfar.

Muchos esperaban simplemente ante la pantalla a que Antonio Gasset soltase alguna de sus sentencias cargadas de brillantez y mordacidad, rigurosamente preparada y calculada, como si el resto del programa, que era muy bueno, no importara demasiado. Se diría que hasta el propio Gasset, que siempre iba un poco más allá de lo que demandaba el guion o de lo que se suponía de un programa de cine, sentía esos momentos como el verdadero motor de su espacio. Por eso los cuidaba especialmente, como quien deja una impronta editorial, no sobre el cine, sino sobre la vida.

Es cierto que algunos de los grandes críticos cinematográficos de este país han sido peculiares por una u otra razón (pienso en Alfonso Sánchez o en Boyero, por citar a dos de ellos). Por su lenguaje, por su estilo, por sus opiniones, a veces muy negativas o desesperanzadas, sobre la evolución del séptimo arte, aquí o en otro lugar. Si algo se le pide a un crítico es un toque diferencial, una personalidad propia e insobornable. Evidentemente.

Pero Antonio Gasset se constituyó en personaje, no sé si pretendiéndolo, y tengo entendido que, en las distancias cortas, lejos de las cámaras, ya fuera en reuniones de amigos o en los festivales, mantenía esa misma manera arrebatada y algo surreal de ser y de contar, quijotesca, he leído en alguna parte, lo que habla de su autenticidad y su carácter libre sobre todas las cosas. No sabemos qué hubiera pasado si Antonio Gasset se hubiera dedicado a buscarse la vida como actor (ejerció como secundario varias veces), pero lo que es seguro es que nos hubiéramos perdido al Gasset de ‘Días de cine’. Afortunadamente logró convertir su trabajo también en una obra de arte.

En estas horas que han pasado desde su muerte he pensado en que quizás, de estar activo ahora, sus ironías y su pasión por la incorrección política le hubieran dado más de un disgusto. Algo estamos perdiendo, me temo. En las escuelas de televisión debería servir como modelo de voz sabia y sin prejuicios, llena de humor cáustico, alejada de modas y del tufo de lo correcto. Le debemos mucho: sobre todo su ingenio y su gran sentido de la libertad.