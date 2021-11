Sin Escohotado

ME encantan los filósofos, casi tanto como los poetas, y creo que sin filosofía no se puede vivir. Y sin poesía, malamente. No lo digo a humo de pajas, con perdón, ni como frase del día (no soy tuiterólogo), sino porque creo que la filosofía es la única ayuda verdadera para vivir, y seguramente para morir.

No fui adicto a Escohotado, del que me encantaba el apellido, ni seguí, por incuria o porque andaba en otra cosa, sus andanzas irreverentes, más allá de lo conocido. Acaba de morir con ochenta años, tras una vida ajetreada o no, según se mire, pero en absoluto acomodaticia, ni proclive a lo solemne, por mucho que frecuentara los medios, aunque dicen los que le conocieron bien que Escohotado se gustaba. No creo que sea eso motivo de crítica. Mejor llevarse bien con uno mismo, porque eso es para toda la vida.

Nunca dejó de estar en la pomada. Aquella ‘Historia general de las drogas’ le colocó en el mapa, a buen seguro, en tiempos más polémicos. El título, enciclopédico, hacía justicia al contenido y a ese gusto por la totalidad que no sé si era de la Escuela de Frankfurt. El morbo residía en que, quizás, uno no esperaría una ‘historia general’ sobre algo así, y menos con ese título tan académico. Escohotado era académico, pero en las márgenes del academicismo.

Los que estuvimos en otras filosofías de juventud deberíamos leerlo ahora con fruición. No para quedar bien, sino para saber por qué no abundan ya personas así, quiero decir, personas que no se doblegan a la corrección política, tal vez ocultas por el miedo a esta edad terrible.

Que haya muerto en Ibiza, donde volvió, convierte su biografía en algo circular. Allí se había despojado en los 70 de cualquier atisbo de vida acomodaticia, o, si se quiere, burguesa, eso que ahora se llama un tanto estúpidamente zona de confort. Aunque, bien mirado, Escohotado andaba acomodándose a lo suyo, a los límites del cuerpo que defendía como una frontera sagrada. Lo suyo era la experimentación, la puesta en práctica de su manera de ver el mundo. Pienso si hoy hubiera sido posible algo así, una actitud así, si no hubiera chocado limpiamente contra las bandadas de dogmáticos que surcan los cielos. Ahora, al parecer con otras ideas, o con algunas variantes de su pensamiento, era ya un clásico indiscutible.

Aunque los grandes irreverentes suelen ser criticados por su componente estético, Antonio Escohotado, por más que fuera el seductor de los encuentros, no se rendía con facilidad a la popularidad que podía darle la provocación, sino que la ejercía porque estaba seguro de que así es como se debería vivir. De todos los males, detestaba sobre todo la ignorancia.

No sé si en los obituarios habrá triunfado más aquel episodio en el que fundó una discoteca en Ibiza, Amnesia, que su pasión por la libertad en cada uno de los minutos del día. Todo responde a lo mismo, pero cada vez nos gustan más las anécdotas. Aunque aquello no fue una maldita anécdota, como casi nada de lo suyo. Poco afín a las ideas fijas, encantado de sumirse en los oleajes, puede que ya no fuera exactamente el Escohotado que atizo algunas polémicas, y que algunos siguieron con pasión, pero en realidad su esencia estaba en hallar coherencia dentro de los límites del caos, en hacer de la libertad la verdadera y única bandera. Hizo muchas cosas y las hizo como le dio la gana. La vida era, al final, lo que teníamos. Hoy, paradójicamente, su espíritu incorrecto e irreverente resulta casi más provocador que entonces. Por algo será.