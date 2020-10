Sin gorriones

DE NIÑOS decíamos siempre pardales. Compañeros inseparables, en la cercanía de las casas. Acostumbrados a lo largo del tiempo a confiar en los humanos, a comer el mismo pan, aquellos pájaros eran, simplemente, los pájaros por excelencia. Antes de distinguir a unos de otros, antes de aprender las formas de su vuelo y los lugares de los nidos, nos sentíamos parte de la vida de los gorriones. Aparentemente insignificantes para el ojo infantil, los pardales eran para nosotros el síntoma de la normalidad, y hoy sabemos que son un marcador importante de la calidad de vida. Por eso, el descenso alarmante de la población de gorriones en los últimos años es un motivo para la alarma. Un aviso que no se puede ignorar.

Pero, en fin, quizás no tenemos mucho tiempo para hablar de gorriones. El ruido ensordecedor de esta sociedad sumida en la más absoluta confusión, profundamente desnortada, no permite escuchar, tampoco, el canto de los pájaros. Sólo el confinamiento, lo recuerdo bien, devolvió la animación de las aves a las calles solitarias. De pronto, el canto se escuchaba. Los árboles se poblaron de pájaros que había huido hacía tiempo a lugares más tranquilos y menos contaminados. Como otras especies, empezaron a recuperar un hábitat que cada vez se había hecho para ellos más hostil. Supongo que ya se habrán dado cuenta de que la tregua era sólo una cuestión pasajera.

De todo esto hablaba la otra noche Jalis de la Serna en su nuevo espacio de La Sexta, ‘Natural’. Acostumbrados a las increíbles andanzas de Jalis, en cualquier esquina del mundo, es posible que este acercamiento a la naturaleza, a nuestros entornos más cercanos, a las personas anónimas que velan, sin hablar demasiado, por nuestro mundo, nos resulte bastante menos exótico, puede que menos sorprendente, que todo lo que hemos visto de él. Pero ‘Natural’ tiene una gran vocación didáctica. Estos programas pretenden retratar el deterioro de nuestra vida, reflejado en el deterioro galopante de la naturaleza que nos rodea. No puede entenderse una cosa sin la otra. Pues todos somos parte del entorno natural, todos dependemos de su equilibrio.

Ayer hablábamos de la mirada apasionada hacia el mundo rural que brota de los programas de Jesús Calleja. Programas que hablan de la despoblación, del abandono, del envejecimiento, de la pérdida de biodiversidad, a pesar del tesón y el orgullo de los que, en algunos casos, son los últimos pobladores del lugar. Jalis de la Serna hace eso en ‘Natural’, entrevistando a biólogos, a científicos, a los que analizan la calidad del aire o la contaminación acústica.

Estamos ante el gran tema, puede que ante el único tema. No hay otro debate más necesario ahora mismo: y no se puede postergar. Nada valdrá la pena si no cambiamos nuestra forma de vivir, si no dejamos de lado la arrogancia destructora del entorno. Esto es lo que debemos hacer, en lugar de alimentar el laberinto tóxico de tantos otros debates inútiles. Altura de miras, se escucha en ‘Natural’. Eso es lo que nos falta. En diez años, escucho también, treinta millones de gorriones han desaparecido en España. Su vertiginoso descenso indica un grave deterioro de la vida, sobre todo en las ciudades. ¿Llegaremos tarde una vez más? ¿Seguiremos ignorando los avisos?