Sin humor no hay progreso

HAY bastante consenso (en algo tendría que haberlo) sobre el mal momento que vive el humor. No es otra cosa que el síntoma de una sociedad en declive, autodestructiva, sin profundidad reflexiva, que es justamente la sociedad en que vivimos. Ayer decía Millás que la alegría es progreso. Y el humor también lo es. De poco sirve prepararnos para el futuro, si ese futuro se dibuja como algo plano, simple, monocorde, propagandístico, lastrado por ideas torpes, maniqueas, poblado de ofendidos a las primeras de cambio, y de defensores de la corrección política. El humor no sólo es necesario, sino una gran muestra de inteligencia. También en política: creo sobre todo en el político capaz de jugar con el humor, empezando consigo mismo. Una de las mejores medidas de empatía y de humanismo reside en el sentido del humor. Es prácticamente imposible comprender el mundo o hacer algo por él si no se posee. Reírse de uno mismo es imprescindible para ser tomado en serio. Y, sin embargo, vivimos un momento en el que se pone en cuestión todo lo que se salga de un supuesto catálogo de pulcras correcciones, y todo es susceptible de parecer mal, de provocar malos modos y ceños fruncidos, esa cosa tan de moda para indicar que uno es muy serio, no hay más que verle la cara.

Hacer humor es difícil, si es bueno, pero reírse del humor que hacen los demás es algo más fácil. La risa es un gran bien, un valor extraordinario. Uno comprende que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer gracia, no todos son capaces de ver más allá de la realidad plana, con segundas lecturas, con juegos de palabras, con las muy saludables sátiras. Yo es una de las cosas que le pido a un político: sentido del humor. Pero se lo pido al vecino, a la pareja y al frutero. A todos. Esta lucha contemporánea contra el humor, y en general contra la libertad artística, es una lucha contra la inteligencia. Prefieren que no busquemos ese lado mágico de la risa: es tiempo de verdades globales, eslóganes, frases precocinadas y líneas que hay que seguir con un rictus siempre de gran severidad. Es un tiempo plano y rendido. Es un tiempo dogmático.

Esta semana la entrega de 'Lazos de sangre', el programa que presenta Boris Izaguirre, se dedicó precisamente al humor y sus circunstancias. Creo que es un tema que debería tratarse en profundidad, especialmente por lo que se refiere a la censura, la autocensura, el control del artista, la moralina que se cierne sobre los creadores, el revisionismo, la crisis de la comedia, etc. Es un tema muy importante que merece analizarse, dando sobre todo la palabra a los que la tienen que tener: artistas, autores, cómicos. Si hablamos de progreso y modernidad no podemos renunciar a la libertad del arte y, por supuesto, del humor. Es algo innegociable.

'Lazos de sangre' hablaba sobre todo de 'Martes y trece', de cómo el trío se convirtió en dúo, y de cómo un día Yuste y Millán, tan distintos, se separaron. Su época de gloria televisiva no volverá, pero queda su memoria. ¡Y sus vídeos! Muchos de ellos seguramente imposibles de grabar hoy. Esta es la conclusión a la que casi todos llegaron. Más allá de los momentos de oro de Martes y Trece (yo soy más de Gila, de Tip y Coll, de Faemino y Cansado y, por supuesto, de Les Luthiers; y me gusta mucho el surrealismo albaceteño), lo cierto es que gozaron de libertad creadora y nadie la puso en cuestión. ¿Estamos dando pasos atrás? El humor es una buena medida.