Sin noticias de Putin

UNO de los elementos curiosos de esta guerra reside en la muy diferente presencia mediática de los líderes políticos implicados. Todo empezó, ya saben, con aquella mesa enorme, aquella mesa imperio, en la que Putin sentó a Macron a varias millas de distancia. Aquella metáfora de la gran distancia entre el este y el oeste que, fuera o no por miedo al covid, ya nos anunciaba algo, y se traslada ahora a esa presencia bastante ausente de Putin en medio de la invasión. Aparece en conversaciones, en videoconferencias, en reuniones, o esperando a Lukashenko, pero, finalmente, nada sabemos de él.

Las bombas hablan en su lugar, supongo. Y, si escuchamos algún mensaje, siempre parece diseñado para construir una historia propia, a menudo una ficción. Lo hizo Labrov, en su comparecencia turca. Nada mejor que construir un relato original en los tiempos que corren. En una guerra siempre hay una batalla de relatos. Los hechos aparecen en los informativos, pero incluso las imágenes son puestas en cuestión. Todo parece susceptible de opinión, de interpretación, incluso lo que resulta fatalmente realista. Y si el relato no funciona, la censura y la propaganda hacen el resto. Lo que sucede resulta compatible con este tiempo enfermo de política emocional. La ficción se ha apoderado de nosotros.

Zelenski, en cambio, es omnipresente. Su presencia tiene que ver con subir la moral del pueblo atacado, claro está, y ha sorprendido a muchos. Tiene capacidades comunicativas, frente al hieratismo de otros, y su toque polvoriento, su barba de varios días, su resistencia en Kiev, donde se fotografía a menudo, o desde donde sube vídeos, o desde donde da ruedas de prensa e interviene en Parlamentos, no hacen más que agrandar su figura. Hay una clara confrontación mediática, y estética, entre la pulcritud imperial, entre la prestancia de los salones desde los que habla Putin, entre el discurso casi críptico y escaso que llega de Moscú, y el relato torrencial al pie mismo de la catástrofe que protagoniza el presidente ucraniano.

Uno de los efectos de la guerra, aparte de la destrucción y el sufrimiento, y de las consecuencias económicas que, en realidad, constituyen otra guerra en sí mismas, esta sí, de escala global, es la partición definitiva, dramática, entre lo que ahora se llaman áreas de influencia. En la práctica, el levantamiento en tiempo récord de un telón de acero. El regreso, sin disimulos, al mundo dividido.

Es cierto que China se mueve en un terreno ambiguo, pero no condenatorio. Lo que algunos juzgan un salvavidas para Moscú, el mercado chino y su apoyo en el concierto global, es para otros el síntoma de que, si Rusia termina abocada al aislamiento y a la decadencia económica como resultado de la aventura bélica y las sanciones, entonces China habrá logrado un gran éxito dentro del nuevo orden, simplemente siguiendo la estrategia del wait and see (esperar y ver). Probablemente esto ya está ocurriendo.

El aislamiento ruso (autoimpuesto, en parte, por la progresiva desconexión, e impuesto desde el exterior a causa de la invasión) supone un fracaso para el progreso y el entendimiento global. No parece que una Rusia moderna pueda mantenerse así mucho tiempo, a pesar de que el trauma en las fronteras del Este tardará mucho en cicatrizar. La Rusia post Putin no se hará grande en la nostalgia imperial, sino en el regreso a la convivencia con occidente.