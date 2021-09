¿Sin tregua con la luz?

tarifas Desde el inicio del verano las tarifas del precio de la luz están disparadas en España con récords históricos sucesivos. Los consumidores asisten atónitos y alarmados ante la situación del mercado que no da tregua, y este mismo domingo volverá a marcar un registro nunca antes visto a las diez de la noche cuando alcance un valor de 155 euros por megawatio.

Pese al descontento social y al desgaste que supone para el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez, desde la Moncloa son incapaces de embridar a unas compañías desbocadas a la hora de condicionar las facturas.

El secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, insistió este sábado en poner argumentos encima de la mesa contra el Gobierno central aunque en la época en que los conservadores tenían responsabilidades gubernamentales el problema también acuciaba a los hogares españoles. En todo caso, Tellado insistió en que hay formas de evitar esta sangría para los bolsillos de las familias y que la receta pasa por sacar de la factura cuestiones que pueden ser financiadas con otros impuestos. Si el Gobierno no lo hace así no es porque no pueda, sino porque no quiere, abundó el número dos del PPdeG.

Y, por lo que se ve, el Ejecutivo de Sánchez no está dispuesto por ahora a cambiar la situación de forma radical. De hecho, las medidas impulsadas desde la Administración central siempre fueron paliativas limitadas a un momento concreto, de manera que al pasar los días los precios se volvían a disparar. Sin tregua, ¿será capaz el Gobierno de aguantar la presión del mercado que tensará la cuerda hasta final de año? A. vidal