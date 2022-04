“Sinfonía con-fusión”, por la Banda Municipal dirigida por David Fiuza Souto, en el Auditorio de Galicia/”Orquestra da Universidade”, en la Igrexa da Universidade.

Concierto de la Banda Municipal con su titular en el Auditorio de Galicia-12´00h.-, con un programa de sugerentes equívocos, aunque a la vista de propuesto, resulta menos aparente en resultados. “Sinfonía con-fusión “, entra dentro del “Ciclo II Rutas e Sinfonías” y que para esta matinal, elige obras de dos compositores con los que estamos más familiarizados, Frank Tichelli y Don Gillis, a los que se añaden Olivier Waespi y Bart Picquer. Frank Tichelli pondrá en atriles “Blues Shades”, cuyo título es medianamente ilustrativo, en este compositor norteamericano que añade a su repertorio un notable apartado de obras corales y camerísticas, con destacado interés por composiciones para banda. Con residencia en Los Ángeles (Califorinia), compagina actividades docentes en la University of Southern California, al tiempo que se integró como compositor en residencia de la Pacific Symphony, entre los años 1991/8, que le permitió dedicarse ampliamente al espacio de la composición.

En los años de formación, se graduó en la Berkner High School, de Richardson (Texas), y en composición en la Southern Methodist University, donde tuvo como maestros a Donald Erb y Jack Waldenmeier, ampliando en masters con la University of Michighan con William Albrigth, Leslie Bassett, Gerge Wilson y William Bolcom. Fue asistente- profesor en la Trinity University (San Antonio), realizando el proyecto “Music of the Americas”. Obras como “The Shore” (Symphony nº 3), para orquesta y coro, recibieron el reconocimiento del año, con el “East Coast”, estrenada por la New York Choral Society and Orchestra, en el prestigioso Carnegie Hall. En esa consideración, destacan los conciertos para flauta, clarinete y saxo alto, y las “Songs of Love and Life”, para soprano y 18 instrumentistas, dedicadas al director Allan McMurray.

Donald Eugene Gillis, cuenta con una de las obras más apreciadas “Symphony 5 y media” (A Symphony for fun): “Perpetual emotion”, “Spiritual?”, “Scherzofrenia” y “Conclusión”. Modelo de un compositor/ director, además de prolífico productor de espectáculos mediáticos, en años de menor frecuencia y será esta sinfonía una de las composiciones que tendrán mayor aceptación. Músico con raíces en la Universidad Estatal del Norte de Texas, a partir de 1943, convirtiéndose en poco tiempo en figura destacada de la Estación de Radio “WBAP”, punto de arranque hacia la poderosa “NBC”, en donde seria productor de su orquesta sinfónica, en años en los que el mítico Arturo Toscanini, dejaría constancia de su presencia. Ayudó a fundar la Air Symphonic Orchestra, Fue presidente de la Symphony Foundation of America, en la que colaboraron miembros de sus formaciones precedentes. La obra en cartel para esta jornada, recibió la consideración de Arturo Toscanini y no es la primera vez que tienta las apetencias de nuestra Banda Municipal. Sus principales obras, fueron grabadas por el sello “Albany Records”.

Bart Picqueur (1972), ofrece “A Little Gypsy Symphony Slighty punk” (2013): “Arrival at the Artists camping” (introduction and dance”, “He sleeping beaty and the grumpy boy friend” (Lullaby and march) , Una obra de este músico fue su “De Bello Gallico”, en el Festival ExplurArt, en el Conservatorio Superior de Vigo, en colaboración con la Acad. Europeia de Direçao de Banda, en el Auditorio Martín Códax. Bart estudió en el Conservatorio de Gante , especializándose en instrumentos de viento, con Dick Brosse y en clarinete con Freddy Arteal, además en dirección con Fabrice Bollon. Realizó trabajos para medios escénicos con documentales cmo “Zolang scheepsbouwerg zingen” y “Froghiler´s fantasie ha´s” y recibió en Premio del Público de ”Neerpert FMJ”. Destacan igualmente los musicales “Devil´s Paradise” y “Jan Praet”, o los trabajos para el teatro del Festival de Remuze y Hasselt Proms. En su catálogo, junto a “De Bello Gallico”, sobresalen “Caballero de Versalles”, “Payasos y acróbatas” o “Danzas del infierno”.

Oliver Waespi y la “Fanfare and Funk”, de 2006, compositor suizo con fundamentos en la Hochschule für Musik und Theatre”, de esa capital, completando después en la Royal Accademie of Music of London”, teniendo como tutores a Simon Bainbridge, Andrée Bellmont, Gerard Bennett, Sylvia Caduff, Peter Maxwell Davies, Brian Ellias, Klaus Huber, Mark Kissoczy, Andreas Nick y Alfred Reed. Músico de amplio catálogo, conoció estrenos de obras suyas en el Festival George Enescu, de Bucarest, el Festival Gstaad Menuhin, y los conciertos “Hear and Now”, de la cadena “BBC”, o certámenes como “WASBE”, las conferencias “CBNDA”, “European Brass Band Festivals”. Es profesor en la Universidad de las Artes, de Berna. Entre sus trabajos de relieve, “Volatile Gravity”, para Jojo Mayer, y la Sinfonietta de Basilea,; “Viaduct”, para la Orquesta Filarmónica de la “BBC” ; “Hipercube”, para la Paris Brass Band, especie de paisajismo sonoro de espacios urbanos. También un proyecto para el “Ensemble TaG”, a medias con un espectáculo de danza contemporánea. La poesía atrae su atención y como resultados, están las obras “Flut”, para los “BBC Singers”; “Nachtferne”, para la Orquesta de Cámara, de Berna; “Azur”, para “L´Art pour l´Aar”, “Weisser Atem”, para el “Brodsky Quartet” o “Ad Astra”, dedicado al “Nouvel Ensemble Contemporaine”.

“Concierto de la “Orquesta da Universidade en doble actividad, en la Igrexa da Universidade, con una primera sesión abierta a las 12´30 h-, y el concierto de las 18´30 h., y en una sesión que tiene como reclamo las peculiaridades de la trompa alpina, tan apreciada por Richard Strauss, teniendo como solista a Samuel Pérez Llobel, incluyendo en programa la “Obertura Académica Op. 80” (Akademische Festouvertüre”, de Johannes Brahms y la “Sinfonía n º 9, e Mi m. (Del Nuevo Mundo) Op. 95”, de Antonin Dvorak. La obra brahmsiana nacería en uno de sus apacibles retiros en Ischl y que surgirá a la par que la “Obertura Trágica”. Un trabajo de 1881 en el que destacarán este tipo de composiciones . Esta obertura, en su conjunto, valdrá como una especie de gran políptico sinfónico, que definitivamente se resuelve en cuatro episodios y en los que se desarrollan al menos diez temas, seis motivos originales y otros cuatro fragmentos del repertorio correspondiente a los “Studetenlieder”. Cinco son los temas del primer episodio, todos ellos de un talante alegre y enfocado a una especie de marcha irreal y fantástica. Temas de dominio común entre los aficionados que nos llevan desde una primera canción goliardesca “Wir hatten gebaut ein stattliches Haus”, animada precisamente por las trompas y maderas sobre timbales, a un segundo episodio triunfal que nos conduce a una majestuosa canción “Melodie des Landes Vatters”, que animosamente conduce como un pasaje breve y animado a la canción “Was kommt dort von der Höh”, pieza ampliamente desarrollada. Así nos encontraremos con una canción estudiantil en un pasaje fundamental elaborado a partir del celebérrimo “Gaudeamus Igitur”, Un deslumbrante final sobre densos y sugestivos contrapuntos.

La obra por excelencia en este espacio de Antonin Dvorak, es decir, la “Sinfonía en Mi m. nº 9 (Del Nuevo Mundo) Op. 95”, obra que se dio a conocer por lo grande en el Carnegie Hall neoyorquino, a finales de 1893, bajo la dirección de Anton Seidl, y un absoluto testimonio de la asimilación de las influencias aceptadas, que tendrán constatación en esta obra, así como en el más apreciado de sus cuartetos. Los melodismos tomados en préstamo que reflejan especialmente en el “Largo”, segundo movimiento, precisamente el americano por excelencia y que afectuosamente recurrirá a la poética de Longfellow, en su “Canto de Hiawatha”, eso en lo literario porque en lo puramente musical, aparece un tema muy popular, que no es otro que la tonada “Going home”, canto de la llamada América profunda. Persiste a lo largo de la sinfonía, desde el “Adagio-Allegro molto”, a ese “Largo”, hasta el “Scherzo- Molto vivace” y el “Allegro con fuoco”, final, vigoroso y arrebatado una asumida homogeneidad de elementos melódicos americanos, lo que facilitó su inmediata aceptación desde el día del estreno.