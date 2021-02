Situación da hostalaría en pandemia

TENSE producido desde distintas plataformas en representación da hostalaría a petición de resgate público para unhas actividades que están pechadas por lei, como consecuencia dunha decisión que entende que as condutas que se dan habitualmente nos bares e cafetarías son de moi difícil control. Os do gremio deféndense dicendo que eles non deben ser criminalizados como fonte de contaxios e os que gobernan din que os cidadáns relaciónanse –nos bares, e demais estabelecementos– como se non houbese pandemia. As dúas partes teñen razón. Os hostaleiros non son un contribuínte neto á difusión da pandemia, mais os seus servizos son adquiridos por cidadáns en grupo que, comendo e bebendo, se relacionan, e non o fan de un en un, e con máscara.

Hai, por tanto dous, aspectos do uso destes servizos que son singulares: están pechados por orde gobernativa, non teñen actividade nen ingresos, e, cando abren, os usuarios non teñen mudado os hábitos que por razón de sociabilidade existen, e que non son de simples compra de comida e bebida. Os utentes do servizo dos bares teñen (temos) condutas sociais ou socializantes de moi distinta natureza segundo sexa o estabelecemento de que tratemos: uns son maioritariamente destinados aos turistas, outros son case exclusivamente destinados a subministrar comidas a traballadores que comen fóra do lar e outros viven dedicados a cobrir os tempos de ocio: con comida e bebida exclusivamente ou tamén con música, representacións teatrais...

Como os hábitos de goberno da etapa prepandemia foron moi parcos no fino fiado de diferenciar ben os distintos tipos de estabelecementos, e a selva regulamentaria estivo ao servizo do aumento de actividades, co conseguinte aumento do número de estabelecementos, é imposíbel agora –da noite para a mañá– pedir que a regulamentación do control de acceso a bares, discotecas, cafetarías e restaurantes sexa unha regulamentación de fino deseño. Todo pechado, e acabouse. No tempo prepandemia nunca foi tomada en consideración a hipertrofia deste tecido, nunca foi obxecto de planificación o seu futuro, nunca houbo diferenciación no rol económico de cada subsector nesas actividades, e agora non se diferenciou tampouco nos efeitos da inactividade de cada un.

Hai en Galiza 16.876 estabelecementos (INE) que proporcionan servizos de comidas e bebida, isto é, bares e restaurantes. Todos pechados, agás os que venden comida e bebidas para levar. As perdas a sofrer só serán avaliábeis até o remate da situación presente, pero cerramentos, despedimentos, débedas e desemprego non serán máis que a parte exterior ou máis visíbel do significado da caída de actividade, porque se dá un arrastre dunha longa serie de actividades directamente conectadas que caen ao mesmo tempo que a primeira.

O resgate solicitado debería comprender, á parte das axudas directas inmediatas, un plan para que a desaparición de estabelecementos sexa social e economicamente o menos traumática posíbel. O resgate debería ir acompañado dun plan de reestruturación integral da hostalaría: bares, cafetarías, restaurantes, hoteis..., porque os tempos vindoiros non van traer ondas de millóns de turistas como no pasado nen hábitos de ocio do mesmo tipo que en 2019.