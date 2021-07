LEO nun titular de prensa: “Os porcos teñen razón, debemos comer belotas”. Moitos pensan que o ministro de Consumo, Alberto Garzón, tamén ten razón, cando, seguindo numerosos estudos e ditames de organismos, afirma que o consumo de carne é malo, tanto para a saúde como para o medioambiente.

O problema é que ese non é o debate, a non ser que, como lle pasa aínda a moitos que se declaran progresistas españois, se queiran quedar na codia do problema sen profundar na diagnose nin nas solucións, cunha visión urbana na que desprezan ao rural.

Esa visión desde o rural existe, e tamén está en todos os foros mundiais de debate, incluída a ONU e a FAO, promovida por Vía Campesiña. Trátase da Soberanía alimentaria. Defende esta proposta o dereito dos campesiños a producir alimentos e o dereito dos consumidores a poder decidir o que queren consumir, quen llos produce e o xeito de facelo.

Pero, sobre todo, ofrece unha alternativa ás políticas neoliberais. Esas políticas que non cuestiona o ministro Garzón e que son as verdadeiras causantes dos males medioambientais e sanitarios.

Esas políticas que priorizan o comercio internacional sobre a alimentación dos pobos, importando produtos a miles de quilómetros en condicións sanitarias e laborais inasumibeis e multiplicando así a pegada do carbono.

Esas políticas que non só non axudan á erradicación da fame, senón que incrementan a dependencia dos pobos das importacións agrícolas e reforzan a industrialización da agricultura, perigando así o patrimonio xenético cultural e medioambiental do planeta.

Esas políticas son as que poñen en perigo a nosa saúde. Esas políticas son as que destrúen a economía agrícola local. Porque o cerne do problema está nos modelos produtivos e non en determinados alimentos sen distinguir como se producen, quen os produce ou se son ou non de proximidade.

Até non hai moitos anos, Galiza foi un exemplo de agricultura sustentábel e de dieta saudábel. Por algo temos a esperanza de vida máis alta do mundo, logo do Xapón... E os porcos comían belotas e nós a súa carne.