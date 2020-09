MÁS allá de la retórica del interrogante inicial, acaso usted no ha pensado alguna vez en esa pregunta, ¿verdaderamente sobran los políticos? O replanteada la interpelación de otro modo menos dramáticamente, ¿sobran tantos políticos? Tanto usted como yo tenemos una percepción muy clara de lo que es un político. También de lo que debería ser y, cómo no, de aquellos que en verdad sí lo son, porque actúan y se comportan como cabe esperar de ellos. Aunque por desgracias estos son los menos. No los más.

Italia, país comparable en algunos extremos al nuestro, no en otros, acaba de votar en referéndum el sí a una propuesta de su primer ministro, que no es sino reducir un tercio los políticos que se sientan en sus cámaras. ¿Saben ustedes cuántos políticos hay en España sentados en la poltrona de lo público, sea en lo local (bicefalia ayuntamiento-diputación), lo autonómico, lo estatal y lo comunitario? Miles. Sumen ayuntamientos, aunque no todos tienen un sueldo, sí dietas, diputaciones, comunidades y ciudades autónomas y todo el aparataje y entramado institucional que abriga al Estado central y los cientos de entes públicos y alguno semipúblicos con grandes puestos dorados, a ello sumen la legión de asesores, en ocasiones meramente áulicos, en otras, buenos escribidores de discursos.

No ignoro la cosmética de lo que acaba de hacer Italia, tiene mucho más donde recortar y no solo en unos 300 diputados y senadores. Al igual que en España la organización política y territorial del Estado admite tijera. Más en tiempos donde la digitalización y la inteligencia artificial nos desbordarán y superarán. Y esto también puede aplicarse a los funcionarios y la legión de mandos, jefes de áreas, subdirectores, directores y toda la parafernalia de gentes de partido que son reubicados de unos puestos a otros. No importa la pericia ni la meritocracia. Sino el partido.

Y aquí viene uno de los grandes problemas. La gran agencia de colocación que son los partidos políticos, quienes se creen los únicos protagonistas válidos de la sociedad civil y con cientos, miles de personajes a los que hay que instalar en algún puesto. No todo es vocación, o sí, allá cada uno que piense lo que quiera. Cuán lejanos quedan los tiempos decimonónicos de la política norteamericana y su spoil system. Sí, busque en ese nirvana del conocimiento postmoderno y líquido que es Wikipedia. Todos a casa cuando un presidente cambiaba. Se evitaba contaminación, pero ¿se lograba continuidad? O todos al suelo que vienen ahora los míos.

Malos tiempos para la política. Máxime ésta donde ya no hay ideas, pero sí mucho cambalache, mediocridad de eslóganes superfluos y sectarismo envenenado de vaciedad hipócrita. Muy pocos gestionan. Ya hemos definido lo que es gestionar en otras tribunas. Muy pocos sienten lo público en sus carnes y su reflejo más espasmódico y catódico a la vez, el interés general de todos. Nos perdemos en la indiferencia de la vaguedad y en ir a remolque de una situación donde la improvisación es el santo y seña.

Entre diputados y senadores, más los de las comunidades autónomas, superamos los 1.200. Más de ocho mil municipios. Todo el entramado autonómico con sus cargos y adláteres, las diputaciones provinciales cada vez más en la picota, subdelegaciones de gobierno central y autonómicos, por no decir las famosas veguerías, y el Estado con sus miles de cargos y puestos, hagan cuentas. Pero ¿son necesarios en verdad todos ellos? Usted mismo puede extraer consecuencias y valorar.