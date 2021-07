Sobre el exceso de política

LA MIRADA corta que se ha impuesto en las sociedades contemporáneas juega a menudo en contra de los ciudadanos. Es parte del embeleco. Y esa mirada devora nuestras ilusiones y nuestros deseos: nos ata a lo inmediato.

Pero el ciudadano no debe plegarse a los ciclos electorales, que tienen que ver con la biología de los partidos y de los sistemas políticos, no con la nuestra: se trata de un cronograma completamente ajeno a nuestro ritmo vital, que, sin embargo, termina por atraparnos.

El ciudadano, pues, no tiene que confundirse con los ritmos impuestos e interesados, tampoco con el latido mediático, ni con la propaganda. No. Es un error entrar al trapo del ruido y la furia, tan dominantes hoy. Esa confusión funciona como la tinta del calamar. Nos impide ver adecuadamente.

Quizás por la omnipresencia de las pantallas y de las redes sociales cada vez pasamos más tiempo influidos por asuntos que en realidad no nos conciernen, o sobre los que apenas podemos influir (aunque creamos que sí, en este tiempo en el que la tecnología nos hace sentir que somos incluso poderosos, y nos invita a pensar, ay, que siempre se nos tiene en cuenta).

Que la política se haya instalado en un pragmatismo tantas veces simplista, aprovechando el adelgazamiento intelectual de los debates (cuando no promoviéndolo), no quiere decir que tengamos que aceptar semejante proposición. Por nuestro bien, deberíamos exigir un debate más profundo, y, sobre todo, no alimentado por ideas previas, que, al parecer, son inamovibles. Sí: no hay nada más destructivo que el regreso de los dogmas.

Básicamente, la política no debe imponer su agenda a los ciudadanos, sino que son los ciudadanos los que deben imponer su agenda a la política. Y no sólo eso: también el ritmo, el latido de la existencia. Ya está bien que, siendo la vida corta y no precisamente fácil, sean las modas, o los dogmas, los que marquen el paso de la gente. Nadie ha solicitado doctrina, ni definiciones ‘a priori’, ni parece razonable hacer un catálogo de verdades absolutas en las que debemos creer. No: todo es más complejo. Y debe ser más libre.

No es que la actualidad política no nos afecte, como ciudadanos, pero me temo que, en muchos casos, se ha convertido en un ejercicio mediático en el que participamos como los espectadores de un ‘show’, ni siquiera como invitados. El pantalleo y la tecnología nos inducen a pensar que estamos en la pomada de la actualidad, pero seguramente sólo es una ilusión.

El exceso de política, especialmente la que se mueve calculadamente en el ecosistema de los ciclos electorales, produce desafección, desapego, y contribuye a que el ciudadano se sume a su lado más morboso o emocional, sin ninguna utilidad para él. En la respuesta a los indultos de Sánchez, por ejemplo, se ha advertido en Casado, y en otros, esa mirada puesta, sin demasiados disimulos, en un próximo éxito electoral, que quizás atisba.

Quizás el asunto de las pensiones y las palabras de Escrivá nos toquen mucho más de cerca que todos esos temas, tan furiosamente políticos. Necesitamos elevar el discurso, hablar de la vida, no sólo de la última tormenta que pueda producir, para unos o para otros, réditos electorales. Esa dramatización excesiva nunca pasa desapercibida para la gente, me temo.