Sobre el ruido político

SIGO pensando que el ruido político actual, que es atroz, nos aparta de los verdaderos objetivos. También de las cosas importantes. La política ha cometido el gran pecado de hacerse objeto de sí misma, de su propia retórica y de su propia simplificación contemporánea. Más que hablarse de las soluciones que puede aportar la política, se habla de su lenguaje, de sus actitudes, de sus movidas. Es ya un ingrediente mediático fundamental.

Las razones de estos males son diversas. Una razón no menor proviene de la necesidad de estar permanentemente en la pomada para triunfar. Para ser escuchado. Para obtener visibilidad. Es una de las exigencias de este tiempo mediático. No importa tanto lo que se dice, sino decir algo. Lo mismo que no importa tanto estar en un lugar para algo, sino, simplemente, estar.

Esta característica de nuestro tiempo se ha extendido a la política, naturalmente. Pues la política opera hoy por hoy con las misma armas publicitarias y propagandísticas que cualquier otro producto del mercado. Por eso se busca la frase feliz, el eslogan, el color adecuado y la bandera más atractiva. Por eso se busca el auxilio de poderosos equipos que analizan la sociedad desde el punto de vista publicitario, es decir, como audiencia, como clientes a los que hay que vender algo. No un yogur, sino una idea: o, mejor aún. Una idea que pueda ser tan concreta, breve, y fácil de resumir como un yogur.

Ese es el origen de uno de los grandes males de nuestro tiempo: la simplificación. Lo que dice muy poco de los dirigentes, que creen que compramos mejor una frase publicitaria que una buena y brillante reflexión. El populismo, al menos en representaciones pintorescas y extremas, como la de Trump (pero no sólo, y por supuesto me refiero a todo el espectro político), adoptó desde el principio esas supuestas bondades de la simplicidad y de las frases de supermercado, dicho sea sin ofender (a los supermercados). La generalización del tuit ocurrente (y eso, sólo a veces) como herramienta de discusión filosófica, o política, resulta, cuando menos, discutible.

Los movimientos que observamos en Madrid o en Barcelona, y pronto en otros lugares, tienen que ver con estas estrategias, tan simplificadoras como mediáticas. Si se fijan, la mayoría de las expectativas levantadas tienen que ver con situaciones de confrontación, morbo mediático, pactos y equilibrios futuros, etcétera, no exactamente con la importancia de las ideas. Poco a poco nos estamos acostumbrando a constatar la existencia de la fotografía, del logotipo, de la frase publicitaria, para sentirnos en condiciones de apoyar algo o no hacerlo. Habría que ir un poco más allá, sin embargo.

Educarnos en las recompensas inmediatas, como si la vida consistiera en un ‘me gusta/no me gusta’, como sucede en las redes sociales, puede ser útil para las estadísticas y los algoritmos que quieren gobernar nuestras vidas (y que van a hacerlo), pero no tanto para el triunfo de la reflexión y el conocimiento profundo, que es de donde puede salir una gobernanza de calidad. Por eso conviene no dirigir nuestras vidas a través de las simplificaciones a las que nos invitan las redes sociales. Conviene no dejarse engañar con la imaginería, las frases de diseño o la siembra de dogmas y doctrinas, articulados expresamente con técnicas publicitarias. El pensamiento crítico debe obligar a la política a profundizar y matizar. Hay que rearmar intelectualmente la vida política. Y hay que humanizarla también.