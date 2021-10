Sobre guerras frías domésticas

HAY quien ve la guerra fría como una oportunidad para justificar otras debilidades, especialmente las domésticas. Una guerra fría aleja los focos, los internacionaliza, ayuda a encontrar culpables (siempre son los otros), y deja los pequeños errores más locales en segundo plano, incluso genera indulgencia entre los próximos, que ven al líder preocupado y lleno de urgencias, nada menos que con una guerra fría entre las manos.

Todo eso es cierto, salvo que la guerra fría se desate dentro de tus propias filas. Es decir, en las distancias cortas. Eso se dice ahora de Joe Biden, que, al tiempo que desplaza sus intereses al Indo-Pacífico, va haciendo amigos en otras partes del globo, especialmente en Europa: dicho sea irónicamente. Y en su propio partido.

Sorprende que tras una presidencia como la de Trump, fácilmente mejorable, un político de la larguísima experiencia de Biden esté cometiendo tantos errores de bulto. No creo que sea por desidia, ni, como aseguran los maledicentes, porque ya tiene una edad y eso dificulta las cosas. No, nada que ver. Será porque se ve obligado a atender demasiados frentes, porque los asesores no funcionan como deben (pasa cada vez más), o porque existe cierta ambigüedad en su política. Se diría que por un lado renuncia a la vieja etiqueta del imperio, como hacía Trump, dedicándose a los problemas domésticos, algunos graves, y por otra quiere atar corto todo lo que se produce en esa área del Indo-Pacífico. En el área de China.

En realidad, no es ambigüedad ni paradoja. Leo en algunas publicaciones norteamericanas, y en alguna de aquí, que Joe Biden está gobernando en un terreno difícil, incluso embarrado, y que no tiene a mano, como tuvieron algunos de sus antecesores, una guerra fría que sirva para alejar el foco. Lo cierto es que esa doble mirada, corta y larga al tiempo, puede provocar errores, y está erosionando al partido Demócrata, que parece dividido ante las decisiones de su jefe, justo meses después de recuperar la mayoría frente a los Republicanos, a los que, a su vez, parecía que Trump había dividido fatalmente en dos partes que no se reconocían entre sí. Sic transit gloria mundi.

La división dentro de los partidos es siempre la peor amenaza. Mucho más si esas diferencias atañen a lo ideológico y a lo generacional, como parece que es el caso. No hay peor guerra fría que la que se desarrolla en tu casa. Con todo eso, muchos se preguntan dónde está Kamala Harris. ¿Qué hay de su agenda? ¿Ha preferido resistir de incógnito hasta que pase esta confusión?

Puede que Harris tenga más adelante su verdadera oportunidad. Pensé, mutatis mutandis, en Isabel Díaz Ayuso, a la que se ha atribuido el protagonismo en otra batalla, que algunos ven como guerra fría local: la de su partido, especialmente en ese foco irradiador que es Madrid. Ayuso no perdió la locuacidad ni siquiera en USA. Pero llegó a tiempo para anunciar, con esa capacidad suya, tan innegable como casi surrealista, para hacerse con los focos allá donde va, que conocía su sitio, y que su sitio es Madrid. ¿Fin de la batalla o de la guerra fría? Quizás sí, si gana Madrid.

No es la única mujer en batalla. Yolanda Díaz también ha dejado claro que quiere su impronta en su nuevo proyecto, “que no va de partidos”, y que espera que no se disparen los egos a su alrededor. En previsión de cualquier guerra fría cercana, imagino. Es decir, en previsión de las luchas de poder.