Sobre indultos

JORDI Cuixart en su nombre, y creo que en el de los suyos, considera inaceptable el indulto que Sánchez desea ofrecerles. No desean ser perdonados por un delito que creen no cometieron, pues en su lógica representan los más elevados intereses catalanes y en ellos ni cabrían concesiones de triunfar ni esperan gracia alguna de perder, aunque ya carezcan de la gallardía de antaño de vencer o morir. Su chocante lógica ha resucitado en los últimos doce años tras la gran crisis económica en la que tantos perdieron su fe en la capacidad del capitalismo global para representar sus intereses.

El Estado de Derecho y sus reglas, como la obediencia a ley y respeto a las instituciones constitucionales y alianzas internacionales, se debilitan tras décadas de régimen liberal y conocen una tendencia a la entropía y desorganización como muestran no tanto los pactados brexit y referendo escocés cuanto la asombrosa irrupción de cientos de individuos que no reconocen su derrota electoral en la Casa Blanca dejando cinco muertos tras de sí, o la no menos asombrosa ocupación de las calles a instancias de las altas jerarquías locales en otro golpe de audacia, esta vez de miles de catalanes al objeto de lograr un vuelco constitucional para convertir a una amplia minoría en dueña del destino de la mayoría, cuyos derechos pueden interpretar pro domo sua por arrogarse la posesión natural del país al concebirse a sí mismos como genuinos patriotas.

En estudiada escenografía orientada a lograr imágenes de pueblo alzado contra la brutalidad de un Lukashenko de Pontevedra, se cifraba el éxito del putch. Aunque con apoyo masivo ruso en las redes y ciertas simpatías en Bélgica, el Movimiento falla. No hay equivalente ahora al junker alemán y a la aviazione legionaria.

Regresa el derecho natural. No para reforzar la dignidad humana como en Ernst Bloch, sino para legitimar la lógica okupa del pirata social. Tiene público y nombre: populismo, un puñal en la espalda de la república que no tentó al PCI de Berlinguer disponiendo de minorías amplísimas. La buena conciencia de Cuixart y cómplices explica el rechazo al indulto pues expresa la identificación natural, muy de entreguerras, de audacia y genuino patriotismo: entre voluntad imperial y marcha sobre Roma, entre esencialismo étnico y patriotismo Volk de cervecería. Prefiero que salgan ya estos políticos de sus jaulas de oro. Si deponen sus deseos exaltados y pactan democráticamente la realidad con la mayoría social.