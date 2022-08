Sobre la baja natalidad

ENTRE los grandes asuntos que deberían estar preocupándonos a todos está la baja natalidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hacía públicos los datos del primer semestre del año en las últimas horas, y, desde luego, no ha habido mucha sorpresa. Aunque algunas comunidades autónomas los han mejorado, la realidad es que la natalidad sigue a la baja, y ese es un mal prácticamente de todo el mundo desarrollado. Este descompensado planeta vive circunstancias muy distintas según de qué lugar hablemos. Por eso, hay que evitar generalizaciones.

El problema del descenso de la natalidad en esta parte del mundo es uno de los grandes inconvenientes que lastran la vida contemporánea, y, a buen seguro, el futuro inmediato.

Salvo los especialistas, todos tendemos a contemplar los datos estadísticos con cierta distancia, o eso me parece, y por eso el descenso de la natalidad, o el aumento de la mortalidad (ambas tendencias coinciden ahora mismo), no se contemplan con la misma intensidad y con la misma atención que algún suceso concreto, y a poder ser dramático, que alcance los titulares. Supongo que sucede lo mismo con el cambio climático, cuando se refiere a cifras que muestran una evolución. Nos alarmamos ante un incendio, ante la pérdida de un glaciar, ante una ciclogénesis, pero esa alarma suele estar basada en lo inmediato. El cambio climático es, sin embargo, algo mucho más dependiente del estudio de datos y tendencias a lo largo del tiempo.

La cuestión de la baja natalidad (con un descenso del 5% el año pasado, tendencia que se mantiene) tiene que ver con la mala situación económica, a buen seguro, y también con los efectos de la pandemia. La inestabilidad, la incertidumbre, juega en contra del deseo de tener descendencia, como resulta obvio, pero no es el único factor. Los nuevos estilos de vida, los problemas de la conciliación (a veces muy graves, con ambos progenitores trabajando), la caída de la fecundidad porque se retrasa la decisión de ser padres, pero también porque ahora mismo hay menos mujeres en edad fértil... Las estadísticas muestran que esos son los factores determinantes, pero, en general, cualquier tipo de crisis (y tenemos varias en marcha), el nivel de estudios, con una tendencia a limitar la prole entre los que más estudios tienen, etc., también deben tenerse en cuenta. Las razones para el descenso de la natalidad no son, sin embargo, muy distintas de las razones que afectan muchas otras de las decisiones en nuestras vidas, con predominio de las económicas.

Algunos economistas, como Gonzalo Bernardos, de la Universidad de Barcelona, consideran que no se han acometido en España políticas adecuadas para apoyar la natalidad, aunque, desde luego, hayan mejorado. Decía Bernardos ayer en una televisión que no debería pensarse en una ayuda que no alcanzase, al menos, los 150 euros por hijo al mes para las rentas bajas. Esos incentivos son muy superiores en los principales países de Europa, lo que explica que, como Francia, casi todos tengan mejores cifras que nosotros. A ello, señalaba, habría que añadir la total gratuidad escolar, incluidos los gastos de comedor en edades tempranas. Sin duda estamos ante un asunto de gran relevancia. El envejecimiento y el aumento de la mortalidad en los últimos meses se están convirtiendo en un grave problema, que, además, implicará, como solución urgente, una reforma de la política migratoria.