Sobre las varas de medir

¿Existe una doble vara de medir en determinados partidos? A esta pregunta podría responde el exalcalde de Lugo, Clemente López Orozco, o el exregidor de Ourense, Francisco Rodríguez, y no hablemos ya del exconselleiro de Industria con el bipartito, Fernando Blanco, o muchos más que tuvieron que dejar la vida política por la intransigencia del Bloque ante presuntos casos de corrupción. Quien no tiene nada que decir es Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, a quien los nacionalistas siguen respaldando a pesar de todas las evidencias. ¿Alguien en el Bloque piensa que a un simple funcionario se le ocurrió la idea y urdió un plan para enchufar a la cuñada de Silva? Judicialmente no hay nada, pero ética y políticamente hay mucho más de lo que existía cuando desde el BNG pidieron la cabeza de Orozco, o la de Rodríguez o la de Blanco. Son varas de medir.

¿Sirven para algo las encuestas? Los ciudadanos ya ni las tienen en cuenta pero, pese al desprestigio que acumulan con sus groseros errores en las elecciones durante la última década, aún hay cargos políticos que se empeñan en valorar unos resultados que son papel mojado justo al día siguiente. Empezando por las del CIS de Tezanos.

¿Cuándo se reunirá Yolanda Díaz con los familiares de las víctimas del Pitanxo? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.