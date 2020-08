Sobre traballo e capital

o feito de que a empresa capitalista poda ser tamén un núcleo de conflitos e enfrontamentos non debe confundirnos: non hai défiance sen confiance, non hai desafío sen confianza. Se os empregados loitan polos seus dereitos, é porque teñen confianza no poder do holding do marco no que asegundo agardaban e desexaban, os seus dereitos serían inscritos; confiaban en que a empresa era o lugar axeitado para poñer a resgardo os seus dereitos. Isto xa non é así, ou polo menos está deixando rapidamente de selo. Ningunha persoa razoábel pode pretender pasar toda ou parte da súa vida laboral na mesma empresa. Como apuntara Nigel Thrift “é moi difícil depositar confianza en organizacións que ao mesmo tempo están senso reducidas, reestruturadas e racionalizadas.

Nesta etapa de fondas crises laborais pola que estamos a atravesar, o capital e cada vez máis global; eles, as xentes do traballo, sen embargo, seguen a seren locais. Por ese motivo están indefensos e expostos aos inescrutábeis antollos de secretos inversionistas e accionistas, e as aínda máis desconcertantes forzas do mercado, condicións comerciais e exixencias competitivas: en fin, sempre próximos a unha certa desfeita socio-económica. Tal vez, como adiantou Jacques Attali, o poder do mañá residirá na capacidade de facilitar o bloquear o desprazamento ao longo de certas rutas, ou de controlar as redes. O Estado tratará de exercer o seu poder no control sobre as mesmas. E daquela a imposibilidade de exercer o seu control, nas redes ou nas rutas, debilitará con irreversibilidade ás institucións.

Pierre Bourdieu móstranos o vencello entre o colapso da confianza e a decadente vontade de compromiso político e acción colectiva: a habilidade de facer proxeccións a futuro, suxire, é a conditio sine qua non de todo pensamento transformador e de todo esforzo é reexaminar e reformar o estado actual da situación das cousas, mais as proxeccións ao porvir dificilmente aparezan en persoas que non teñen o control do seu presente. O pasaxe do capitalismo livián e da modernidade sólida á fluída ou líquida constitúe o marco no cal se inscribe a historia da man de obra. Non sería racional nin particularmente esclarecedora unha explicación da desesperante situación na que se atopa o traballo na parte do mundo máis avanzada a partir dun cambio no humor xeral, ben sexa provocado polo debilitante impacto dos medios masivos, unha conspiración dos publicistas, a atracción da sociedade de consumo ou a distracción froito da sociedade do espectáculo/entretemento... Botarlles a culpa aos políticos ineptos ou corruptos tampouco será de grande axuda. As causas invocadas nesas explicacións non son imaxinarias, pero non aclaran nada fora do contexto dunha vida, o escenario social no que a xente leva adiante os seus asuntos, que se transformou de raíz dende os tempos nos que os obreiros que enchían as fábricas de produción pecharon filas para lograr condicións máis humanas e gratificantes, do desexo dunha boa sociedade que encarnara os principios universais da xustiza.