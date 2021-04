Soledad Felloza, narradora con la Banda Municipal

Una narradora de origen uruguayo, Soledad Felloza, será protagonista en su condición de cuentista con la Banda Municipal con su titular Casiano Mouriño Maquieira, en A Cidade da Cultura-12´00 h.-, para una matinal con tintes familiares y divulgativos sobre obras de Ferrer Ferrán y el compositor de Alabama Robert Winston Smyth (1958). Entretenimiento garantizado en una sesión embaucadora para el público más joven y con el punto de mira puesto en el clásico universal por excelencia de las letras hispanas, “Don Quijote”. En sus cartas credenciales, Soledad Felloza se pinta a sí misma como una artista acunada en lengua guaraní- pájaros pintados, en su traslación-, y que para más precisión, describirá en palabras seductoras: Las madreselvas aroman mi infancia y cobijan mis primeros amores. Las calles anchas de tierra esconden las primeras letras que garabateé, y bajo el arenero de la plaza de la Bella Vista, enterré un día las miradas torcidas y me fui al mundo a contar mentiras más verdaderas. Haciendo cuentas, me deben quedar por vivir 54 años, aunque preferiría que fueran 68 o 72. Así y todo, algunas de las cosas las tengo medio hechas...Que las divinidades de la fortuna velen por un futuro salutífero.

Dos autores pues en cartel, con obras en las que la parte narrativa cobra una importancia de peso. Ferrer Ferrán, un asiduo en las programaciones de nuestra Banda Municipal, pondrá en atriles “El Quixote”, especie de fantasía para narrador/a y banda. Las querencias de “As inxenosas do Fidalgo”, título genérico de esta jornada, es materia de buen tino en este compositor que dedicó una parte importante de su vida profesional al desempeño de la Cátedra de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Castellón, para seguir posteriormente en Valencia, ampliando especialidades de Acompañamiento, Lenguajes, Teoría de la Música y Orquesta. Ejerció la dirección de la Banda Primitiva de Paiporta, y la titularidad de la Orquesta de Vientos “Allegro” y la Banda Sinfónica Ateneo Musical”, de Cullera. Seguiría con la Banda Sinfónica Provincial de Ciudad Real, mientras se entregaba a la docencia en el “Corso Biennale in Direzione di Banda, en Aosta (Italia). Fue principal invitado de la Banda Sinfónica “Simón Bolivar”, en Venezuela, y que comparte con la presidencia de la “As. de Compositores Sinfónicos Valencianos”.

Del maestro se acepta que es capaz de seducirnos con un precioso amanecer, el alba reflejada en los parajes recorridos en tierras manchegas (“En un lugar de La Mancha”), de 2003, o en “Alba Overture” con la mente puesta en “Alonso Quijano”, “Don Quijote de La Mancha”, el “Caballero de la Triste Figura”, mientras recorre la región de Calabria, para situarnos en la provincia de Cosenza, describiendo su enclave monumental (Amantea, 2016), o visitar los viñedos de la Costa Dorada francesa (Côte d´Or, 1998), y al mismo tiempo, sorprendernos con un espectáculo pirotécnico (“Fuegos del Alma, 2014), que nos traslada a la celebración del Año Nuevo “Chanson du Nouvel An, 2014). El músico en el capítulo de sus obras, convida a soñar y a confabularse con la magia de los lugares y personajes, dentro de las mejores percepciones. Se trata de entrecerrar los ojos, para dejarse arrastrar a esos mundos que sabe recrear. Una permanente evocación plagada de trasfondos imaginarios.

Robert Winston Smith, abundando en la temática cervantina, nos deja la “Sinfonía nº 3, “Don Quixote”, en sus cuatro tiempos: “The Quest”, “Dulcinea”, “Sancho and the Windmills” y “The Illuminations”, obra de talante épico que sigue los patrones de la “Sinfonía n 1 “La Divina Comedia” y la “Sinfonía nº 3, “The Odissey”. Compositor y arreglista, tiene especial preferencia por obras en esta línea, aunque sus comienzos fueron como trompetista en la “Sound of The South Marching Band”. Una carrera que mayormente desarrollo en la Toy State University, (Alabama), donde estudió con Paul Yoder, durante cuatro años. Pronto se hizo cargo de la “South Marching Band” y de la “Symphony Band” En otro aparatado, destacó en sus oficios con la “Warner Brothers Publications” mientras probaba con formaciones como la “New Mexican All-State Small School Band”. Dos obras suyas, recibieron nominaciones para los Annual Prize of Independient Music”, en concreto “Don Quixote” y “New Day Rising”, en el capítulo de Música Clasica Contemporánea. Es coordinador del programa de la Industria Musical en la “Troy University”.

También compuso obras para instrumentos solistas, en especial para flauta y bombardino, la serie de “Gemeinhardt Suite” y “Willson Suite” o la pieza “Into The Storm”, conmemorativa de una temible tormenta invernal, que arrasó el este de Estados Unidos, obra que se ofreció a variada interpretaciones en distintos tratamientos. Obras de relieve serán las escritas para “drum and bugle corps”, para bandas por su larga experiencia como miembro en los años 70 de “Charioteers Drum and Bugle Corps”, de Alabama. El primer gran éxito, lo consiguió con la “Sun Coast Sound”, en los años 80. En un trabajo para un programa para percusiones. Hacia 2007, compuso para la “Glassmen Drum and Bugles Corps” y ya entre 2011/14, se hará cargo de la organización de la “Madison Scout Drum and Bugle Corps”. Período en el que presta también atenciones para la “Troopers Drum and Bugle Corps”.