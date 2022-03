Solidaridad a golpe de tragedia

no falla. En cuanto sucede una catástrofe en cualquier parte del mundo, aflora la solidaridad. Da igual que sea un tsunami en el sudeste asiático, un terremoto en Haití o una guerra en Ucrania. Lamentablemente es que al margen de honrosas individualidades, que las hay y muchas, yo soy de las que piensan que en general la compasión es solo un sentimiento temporal que poco más dura que los primeros informativos.

¿O a alguien fuera de Canarias le sigue importando lo que ha pasado con el volcán de Cumbre Vieja en La Palma? Esa estructura geológica en erupción que nos tuvo pegados a la tele en septiembre, removiéndonos por dentro y compadeciéndonos de quienes lo perdían todo; del que el Instituto Geográfico Nacional dio por finalizada su actividad eruptiva en diciembre, tras 85 días soltando lava, gases y demás en la isla. Ha sido la más destructiva del último siglo en Europa, y ha dejado a miles de personas sin hogar y sin empleo que siguen necesitando una ayuda que cada vez es menor, porque ya no son noticia. Y no ahora, sino al poco de empezar a serlo, en cuanto nos acostumbramos a que estuviesen en el sumario del noticiero de cualquier cadena, porque nosotros somos de fácil olvido, y en el fondo, me temo que no somos solidarios per se, sino a golpe de tragedia.

Ahora le toca el turno a Ucrania y no me cabe duda que afortunadamente nos volcaremos en las donaciones de alimentos y de medicinas, en ayudar al traslado de los refugiados o en la búsqueda de familias de acogida para los que sufren la guerra. Mi pregunta solo es, ¿hasta cuándo?