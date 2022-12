¿QUÉ es un Mundial de fútbol? Quizás una sucesión de momentos de depresión y momentos de euforia. Apenas hay un término medio. Una vez más el fútbol pareciéndose a la vida. Y a la muerte, me apunta alguien. ¿Estas victorias de Marruecos suponen un empujón para África? Al menos, un empujón de optimismo. ¿Es la revancha contra el viejo poder colonial? Podría ser, podría ser. Preguntado el entrenador marroquí por sus preferencias como rival para semifinales, no lo dudó: “Francia, Francia”.

El Mundial del fútbol es también un gran apagafuegos. Históricamente, los poderes se han aprovechado de lo que en Roma se llamaba, ya saben, ‘panem et circenses’. Ahora, mires cuando mires, siempre hay un partido de fútbol en algún lado. El espectáculo debe continuar. Su presunta belleza queda a veces a los pies del despecho y los insultos, algo pueriles... Sucede así porque no pueden ganar los dos: ¡sólo puede quedar uno! Así es la lucha por el poder.

La política se ampara en el circo que nos distrae. Como decíamos ayer, Argentina usa el fútbol para exorcizar el horror al vacío, para no enfrentar la realidad: pero conviene recordar que los demás no somos tan distintos. Mientras sucede el Mundial, pasa la vida y la política. Hay una batalla feroz aquí, que no deja de hacerse más y más cruda, con los asuntos legislativos, con las leyes y sus consecuencias, con su interpretación... Hay un ruido tremendo, casi insoportable. Hace tiempo que la política viene envuelta en un gran ruido, en una ceremonia de confusión. Los analistas saben que estos feroces debates, con su reflejo mediático, se amplifican cuando las elecciones empiezan a aparecer en el horizonte. El campo se embarra.

Nos habíamos acostumbrado ya a las guerras de poder que surgen entre las formaciones y también dentro de las formaciones. ¡Sólo puede quedar uno! Estas batallas se agrandarán en los próximos meses. Asumíamos como parte del desgaste los problemas de la coalición en el poder, también esa erosión mutua en torno a los textos jurídicos, que parece dominarlo todo ahora, pero el morbo del analista se fija en cómo Yolanda Díaz intenta sacudirse el supuesto marcaje de una parte de los suyos, dejando pasar el tiempo. ¿A quién preocupa más el advenimiento de Yolanda? Iglesias, en fechas recientes, ha marcado ciertos límites... Entonces, ¿sólo puede quedar uno? Y Sánchez se sigue debatiendo entre la necesidad de una izquierda que apoye a los socialistas de nuevo y el miedo a que esa izquierda le arrebate demasiado poder en las urnas. ¿Y en la derecha? ¿Se ha sacudido Feijóo el cacareado control de Madrid? ¿Sus palabras han calmado definitivamente a Ayuso, ahora que, como decía Irlanda de Inglaterra, la dificultad de Sánchez tal vez sea una oportunidad para ellos?

Pero es la súbita guerra doméstica entre Edmundo Bal e Inés Arrimadas la que ha brotado con fuerza, aunque parezca marginal. Incluso se escucha el entrechocar de espadas bajo la música del fútbol. De todas las guerras políticas en curso, esta es la más curiosa, la más inexplicable. ¿Se trata de la última batalla? ¿Se busca la última lágrima del poder? Este ruido trágico sucede en un lugar inhóspito, casi entre ruinas, dicen algunos, pero que aún tiene pretendientes. Un partido de centro protagoniza un duelo al sol en sus ya exiguas habitaciones. La polarización, ay, llega a todas partes. Pero, como en el Mundial, ¡sólo puede quedar uno! O, si la cosa se complica, ninguno.