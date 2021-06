Somos iguales, todos diferentes

Termina un curso académico y no fue, con mucho, uno de tantos. En todos los ámbitos se puso a prueba, tensando la cuerda al límite, la capacidad de adaptación a las circunstancias dadas. Desconozco el balance y ranking de puestos escalados a nivel personal y colectivo tras este añadido inesperado y violento.

Ahora parece ser que tenemos mucho que celebrar y no poco que lamentar. Dejemos los lamentos para otro momento pues en fin de curso procede concluir con buena fiesta y una razonable dosis de optimismo.

Aquí, en Galicia, teniendo como epicentro Santiago, en este último cuarto de siglo muchas cosas han pasado en el panorama musical. Basta pensar en aquel Encontro O feito Diferencial Galego na Música (Museo do Pobo Galego, 15-18/12/1997) del que muchos ni han oído hablar.

El reto propuesto, nunca antes planteado, era más que interesante: concretar las peculiaridades de la música gallega, no a nivel de calle, sino haciendo una revisión de su pasado, sus logros, sus puntos flojos, el estado y acceso a las fuentes documentales y otros aspectos singulares. En definitiva: Darlle forma ó ser de Galicia, recuperar do esquecemento as xoias do noso pasado (Discurso del Comité Organizador, 1996).

Estudiosos e intérpretes representativos de todos los sectores, fundamentalmente gallegos y algún que otro foráneo, expusimos nuestras impresiones, abarcando la música culta y tradicional.

Una de las aportaciones de ese Encontro fue que, a partir de entonces, ya fuere por casualidad o por los ecos de un evento tan singular, comenzaron a aparecer publicaciones, ediciones de partituras de compositores gallegos, monografías, debates, interés de los medios por todo tipo de agrupaciones musicales (clásicas o rockeras), festivales y cursos de verano y mil cosas más imposibles de enumerar.

Quedaban atrás años de oscuridad, de trabajar en solitario, de ir como pedigüeños tras los pecunios indispensables para avanzar con cierto desahogo, aunque eso, la verdad, sigue siendo una constante.

Ahora tenemos por delante un verano en el que la música será un reclamo primordial para potenciar el tan tocado sector cultural. El cartel no puede ser más variado, con intérpretes y géneros de música dispares y distantes (en estilos, que no en kilómetros).

De las claustrofóbicas casas y aulas pasamos a los festivales y actividades al aire libre. Gran reto para los conciertos y verbenas programadas, con el fin de que Galicia vuelva a ser un referente a nivel musical.

Pero ¿es que ha dejado de serlo? Hubo un estancamiento de cara al exterior en estos meses, pero también mucho trabajo escondido, que ahora sale a la luz. Es más, se constata felizmente cómo, mientras unos encontraron refugio en la lectura, en la cocina o en la calceta, otros hicieron un camino de retorno imprevisto e irreflexivo a lo que era habitual hace siglos en todo hogar: la práctica espontánea del aprendizaje y la escucha íntima y amena de música enlatada o de cámara con instrumentos, al alcance de todos o a un coste razonable.

Y ¿ahora qué? ¿Ha servido de algo? Me atrevo a responder que sí. Mucho se ha escrito sobre las funciones terapéuticas de la música: Soy yo, la Música, quien con dulces acentos/sabe apaciguar los corazones alterados/y puede inflamar, de cólera o amor, / los espíritus más fríos, escuchamos en L’Orfeo de Monteverdi (1607).

Pero, más allá de eso, y ya que tanto gusta equipararse a los países más civilizados o, a partes iguales, a tomar distancia con los menos favorecidos, estamos de enhorabuena. Tanto en Austria como en Zinwave la música no es un añadido o algo impuesto en el núcleo familiar, en la escuela o en la esfera social. Forma parte de lo cotidiano: acompaña al hombre desde el seno materno hasta más allá de su último aliento.

Sería deseable que dado su amplio espectro y sus indudables beneficios tuviese un hueco -y algo más- en este nuevo Máster Universitario en Servicios Culturales de la USC. De poco sirve tanta riqueza y variedad musical si no se gestiona y difunde adecuadamente.

Que no se repita lo que vaticinaba un ponente en aquél Encontro de 1997: (...) páxinas enteiras están dedicadas a calquera mediocre pintor, simple copista dos que están de moda no mundo..., e poco ou ningún espacio dará conta da actividade dos colectivos ou individualidades da cultura popular.

Ahora bien, dicho esto, reitero las palabras de quien nos acogió para intentar delimitar la identidad de la música gallega: (...) para deixar claro cal é o espíritu desta tarefa, o Museo do Pobo Galego recolle aquela bandeira da tolerancia e a convivencia: somos iguais, somos diferentes (Antonio Fraguas, 1997).