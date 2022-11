“Son de contos” por la Banda Municipal, en el Auditorio de Galicia

Nueva colaboración de “Amigos de la Ópera” de Santiago con la Banda Municipal en el Auditorio de Galicia, dirigida por Casiano Mouriño Maquiera-12´00 h.-, esta vez con un programa en el que las obras podrán enmarcarse en la línea de un cuento fantástico, merced a un planteamiento ciertamente unitario, y que viene de un trabajo en el que la obra que da mayor enjundia, “Un cesto cheo de misterios” ocupa el eje radial de esta matinal. Remitámonos al compositor musical de este cuento infantil, Julius Andrejevas (1943/ 2016), músico lituano asentado durante años en Vigo, en lo relativo a sus actividades profesionales y docentes, dejando una excelente impresión como maestro, los años que estuvo en nuestra tierra hasta su jubilación. Fue profesor en el Conservatorio Profesional Mayeusis, mientras mantuvo afinidades con músicos como Marcos Valcárcel, Armando Toledo, J.Mª Fernández, Ingrid Sotoralova, Iminas Kucinsakas, Rita Ivaskeviciute y Paulus Konze. Fue director en 1999 de la Ópera y el Ballet Nacional de Lituania, destacando como compositor en preferencia de obras camerísticas: “Música de los jardines”-oboe, chelo, piano y percusión-; “Anábasis”- viola y piano- o “Nuevos destellos de principios de otoño”, para piano.

“Son de cuentos”, que incluye obras de Julius Andrejevas- “Un cesto cheo de misterios”, añade como entrante otro cuento infantil, perteneciente a Fernando Ruibal, “A Galiña o lagarto e o burro” (2009), compuesto a partir del relato del director teatral Manuel Lourenzo y con instrumentación de Casiano Mouriño Maquieira, para completar con el tercer cuento infantil, “Os xigantes de nunca acabar (2012), del investigador, compositor y musicólogo Carlos M.Cambeiro, a partir de un texto de Xoan Babarro y Ana Mª Fernández. Para colorido a esta matinal, contaremos con la narradora Ledicia Costas; la soprano búlgara Clara Panas (Trifauiti-Moldavia), con formación en el Conservatorio Estatal Stefan Neoga, para seguir en Bucarest, sus primeras experiencias las había tenido en el “Coro George Enescu”, antes de pasar a la “Operetten Bühn Wien”. Realizó masters con Alberto Zedda y Renata Scotto y desde hace años, su presencia es habitual en los proyectos que se promueven en Galicia. Para arroparles, nuestro “Orfeón Terra a Nosa”, que supo conseguir un notable nivel artístico con Miro Moreira, y que esta vez tendrá como director a Mateo Iglesias, sobre un proyecto e idea de Vicente Couceiro Bueno.

Fernando Ruibal, con “A Galiña o lagarto e o burro”, es un músico que destaca por sus labores docentes, en mayor grado, en entusiasta de tan compleja materia a la que parece conceder una primacía en preferencia, con publicaciones didácticas como “¡Ponte a tono!”, mano a mano con Lorena Varela, y que sigue los patrones del método Kodaly. Entramos en “Un cesto cheo de Misterios”, obra elaborada con atención y que en lo literario, cuenta con la firma de Fina Casalderrey. Para su resultado artístico se había contado en su momento con el Obraoiro Vocal “ Vila de Ponteareas”, para su presentación en el Teatro Principal de Pontevedra. Un cuento infantil, que se resume en los movimientos: “En noite de branco luar...”; “Unha chuvia que cae mansa”; “Onte, hoxe, mañá e sempre...”; “Ricos xeados”; “Se eu fose fada”; “A min aquela, o luceiro” y el “Final”.

Os xigantes de nunca acabar” (2012), de Carlos Cambeiro, compositor, intérprete e investigador, autor de un trabajo tan interesante como “Manuel Losada: o gran violinista galego do século XX”, publicación auspiciada por el “Consello da Cultura Galega”, que había hecho posibles trabajos como “Arriola. Obra musical”, “Galicia e as Cantigas de Santa María”, “O Centro Integrado de Música” y “Ordo Proferatum. Drama Litúrxico do século XII”, que durante algunos años, no tan distantes, se pudo seguir en la Catedral Compostela, a la espera de tiempos mejores para su recuperación. Carlos Cambeiro es titulado Superior en Composición y profesor de Fundamentos de Composición del Conservatorio Superior de Vigo, en donde imparte materias de Composición y Análisis de Música del Siglo XX. Una actividad profesional que se desarrolla compaginando trabajos de orquestación, arreglista y las propias de composición. Es miembro de la ”Asociación Galega de Compositores”, tras haber realizado trabajos para medios de comunicación, en los que no faltan las ediciones de partituras y grabaciones para la “RTG”. Para ejemplo, las iniciativas como integrante de la Comisión de Conservatorios de los grupos que elaboran proyectos con la “LOGSE” y el “LOE”. En el año 2009, había obtenido el “DEA”, concedido por la “USC”, en el ámbito de Historia de la Música. Su publicación dedicada a Manuel Quiroga, había suscitado la atención d otros investigadores como Fernando Urtaza, Pilar Alén, Ángel Castañer y personalidades que le facilitaron esas labores de investigación en el Museo de Pontevedra.

“Amigos de la Ópera de Santiago”, en sus colaboraciones con la Banda Municipal, repite una vez más en esta temporada en la que para el mes de enero, anuncia “La Voix Humaine” (La voz humana), de Francis Poulenc, de la que serán protagonistas la soprano Nicola Beller Carbone-“Ela”-; el pianista Juan Pérez Florestán; Luis Tausias, como actor, contando con la dirección artística de Rafael R.Villalobos y el tratamiento escénico preparado para ópera tan curiosa. Las presentaciones en la charla previa, quedan confiadas al musicólogo Luis Gago, el mismo que nos puso en antecedentes en los dos ciertos de “Ciclo de Lied”, el primero dedicado a “Die Schöne Magelone Op 33”, de Johannes Brahms, con la mezzosoprano Graciela Valceva-Fierro, asistida por el narrador Antonio Mourelos y el segundo “Poemas y canciones”, dedicado a los Schumann, Clara y Robert, con el tenor Maximilian Schmidtt y el pianista Gerold Huber.