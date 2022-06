Este Son do Camiño amaneció con malos presagios, como todos ustedes saben. Al mismo escenario que había encumbrado en Madrid a los Rolling Stones, en una de esas actuaciones modélicas que nos tienen reservadas los chicos de Jagger y Richards aún a estas alturas, se le dio por desplomarse, causando heridos, algunos de ellos graves. Afortunadamente, la cosa no dio para más, pero acojonó a todo el mundo. La amenaza de suspensión del festival permaneció en mente de todos. Pero, finalmente, todo tuvo lugar y hay que decir que, también, todo se multiplicó. Nadie quedó descontento. Hubo momentos mágicos, eso sí. Que las Furious Monkey House hayan abierto el programa el primer día fue una suerte de ventura anunciada. Ya sabía yo que estas niñas serían un milagro. Desde que las conozco, precisamente desde el evento del 2018, me daba la impresión de que traerían suerte a quien las tuviera cerca. Y no defraudó absolutamente nadie. Pese a no ser santo de mi devoción, tengo que reconocer que me gustó Liam Gallagher, con evidentes resonancias cada vez más claras de los Fab Four y un regusto que demuestra claramente que sus deseos de reconciliación con la mitad que completaría Oasis son más que transparentes. El resto estaba claro: Chemical Brotehrs, C. Tangana, Tiësto, Editors, Kase O. o Jason Derulo arrasaron...