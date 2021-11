Sorpresas e despedidas

CANDO un leva preto de dous anos sen ver a alguén a quen quere moito sabe das moitas tardes e noites nas que as bágoas foron parte da sobremesa ou empaparon a almofada. Sábeo porque o viviu nas súas propias carnes. Sábeo, en definitiva, por experiencia. Vívense momentos duros ó sabernos lonxe da xente amada, en especial cando corre o mesmo sangue polas veas e o destino fixo que nos separasemos en distintos continentes.

A pandemia da covid-19 chegou e arrincounos moitas cousas, como teño dito noutras ocasións. Unha delas, a posibilidade de viaxar para xuntarnos coa familia. Ficamos sen vernos nas vacacións nin nas datas sinaladas. Pasamos os aniversarios uns lonxe dos outros, celebrándoos por videochamada. As ceas de Nadal non foron compartidas... Pouco a pouco, a dura realidade vai mudando e dando algo de tregua, ata permitir recentemente os españois volver dos EE. UU.

Que sorpresa levei cando, sen previo aviso, tiven diante a esa persoa tan querida, que todos estrañamos cada día e que desexabamos ver volver de forma inmediata dende que se declarou o estado de alarma en España en marzo de 2020. A medida que pasaban os días e se ían coñecendo os datos da evolución da pandemia tivemos a certeza de que non sería tan rápido ese desexado regreso e fomos resignándonos á idea de que pasaríamos o verán afastados. Logo o Nadal.

Despois tivemos que aceptar que tampouco nos veríamos no último verán. E así foi pasando o tempo, sucedéndose os días, os meses, as estacións... Foron tempos difíciles, cando as cifras medraban no medio dunha incerteza tal que o medo se apoderaba de nós sen saber o que pasaría. Logo chegarían as vacinas. Unhas mellores, outras peores segundo as opinións, pero todas cumprindo o mesmo cometido.

Hoxe disque estamos preto de conseguilo, de volver á antiga normalidade. Rematan as restricións en Galicia. E oxalá sexa certo que todo vai así de ben. Quero crelo. Confío un chisco máis dende que puiden darlle unha forte aperta ó meu irmán despois destes dous anos afastados. Foi inmensa a ledicia, a felicidade que sentín nada máis velo na porta da casa, chegando sen avisar. De sorpresa. Que sensación! Nada parecía xa imposible.

Foi marabilloso o agasallo da súa chegada. Desfrutamos xuntos de días estupendos, de momentos vividos en familia que quedan para o recordo coma os tesouros de Alí Babá. Facendo un percorrido pola gastronomía que non se pode desfrutar en América, fomos organizando xantares e ceas. Non faltaron os albariños e os rioxas para acompañar as mellores carnes e os peixes e mariscos.

Había que recuperar o tempo perdido e celebrar todo o atrasado. E con máis razón chegando en outubro, o mes no que a urbe das murallas celebra as festas do San Froilán e que consagra ó polbo. Doces típicos galegos e outros chegados de distintos puntos da xeografía de España serviron para poñer a guinda nas sobremesas, co fin de recordar sabores que asociamos a algunhas viaxes e momentos da infancia.

Sei que as mellores fotografías son as que quedan na memoria. E desas teño moitas! Coma os risos compartidos e a diversión das partidas xogadas algunhas noites. Gustaríame gozar de máis días! Non podo negalo. É triste non poder alongar o tempo feliz... Pero igual que de súpeto chegan as sorpresas facéndonos emocionarnos e rir a gargalladas, volven as bágoas ó ter que afrontar as despedidas. As vacacións non duran sempre e tocou dicir adeus. O avión separounos de novo, estamos a seis mil quilómetros. Pasaremos un tempo separados outra vez. Costará conter as bágoas... Pero sempre terás un fogar no meu corazón!