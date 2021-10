Stabat Mater”, de Pergolesi, en el Espacio Cultural de San Martín Pinario

Concierto entre barrocos destacando el “Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi, en el Espacio Cultural de San Martín Pinario- lunes día 11, a las 20´30 h-, en interpretación de la “Camerata Arven”, que dirige el argentino Alejandro Casquero Amday, en esta formación nacida en 2015, para llegar a su confirmación en el entorno de los Seminarios de Directores del Centro Superior de Música de Galicia. Su director, estudió en Buenos Aires y en Barcelona, con Ramón Coll y Antonio de Raco. Dos voces solistas para el programa requerido, la de la mezzo Andrea Rey Gil, natural de Cambados y con formación en el CMUS Manuel Quiroga, con Conchi Rodríguez y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, con Susana Cordón. La soprano Ana San Martín, cuenta con gran experiencia en los género próximos al musical, en trabajos como “West Side Story”, “Scaramouche”, “El Fantasma de la ópera”,”Germinal” o “Galicia Canibal”. Colaboró con la O. Simfónica del Vallès”, la “Orquesta del Liceu”, de Barcelona, siguiendo las docencias de Albert Guinovart , James Ros y Salvador Brotons y con estudios en la “High School of Music”.

Pergolesi, compositor de corta vida, influirá en sus contemporáneos llegando incluso al propio Mozart, en especial el género del espíritu galante, lo que supone igualmente a otros creadores de su generación y en especial sabiendo destacar por las cualidades de una polifonía simple y transparente. En sus virtudes, la habilidad por saber diferenciar en su lírica llamada ópera seria y la más aceptada ópera cómica, cuyo patrón será “La serva padrona”, hoy tan valorada como entretenimiento y lúcido entreacto, aunque los coliseos de relumbrón no dejan de prestar sus atenciones a espectáculos, siempre adornados hasta lo imposible, como ”L´Olimpade”. Napolitano de pura cepa, tenía garantizado un futuro auspiciado por su inmenso talento, truncado por una vida encuadrada entre 1710/36, y con el beneficio de un ambiente musical que prosperaba en la pequeña urbe de Pérgola. Las actas en cuanto a su nombre, quedarían difusas y el nombre “Pergolese”, contribuirá a aumentar las dudas. Hablando de esas dotes como compositor, uno de los dominios reseñables será el protagonismo otorgado a las voces solistas, en los estilos líricos, que se reafirman en las obras sacras, como el “Dixit Dominus”, las misas brevis, para solistas y coro; “In coelestibus Regnis”, o en “La Fenice sul rogo, ovvero la morte di San Giuseppe”, uno de sus apreciados oratorios.

El “Stabat Mater”, es una secuencia dramática que ha conseguido fascinar a los aficionados de toda época y a los compositores en un amplio abanico desde Palestrina hasta contemporáneos como Penderecki y Arvo Pärt, que se añaden a Gioacchino Rossini, F.J. Haydn, Schubert, Antonin Dvorak, Kódaly, Szymanowski o Poulenc. El “Stabat Mater”, de Pergolesi, pronto consiguió una asegurada divulgación, convirtiéndose en referencia por su profundo dramatismo quintaesenciado. El autor disfrutaba del beneficio de una escuela en un Conservatorio local, mientras peleaba con las limitaciones sabidas de una salud precaria. Un halo de permanente misterio rodeará esa vida en la cuerda floja y con la permanente amenaza de ese futuro incierto. Para el “Stabat Mater”, en su asombrosa sencillez, algo tendrán que decir el formato no muy extenso- dos voces solistas, cuerda y continuo-, que no presumían novedad alguna. Un encargo y compromiso de la Cofradía Napolitana de la Virgen de los Dolores, para sustituir a otro “Stabat Mater”, de 1730, perteneciente al célebre Alessandro Scarlatti, y que no le permitía grandes aventuras en cuanto a la innovación.

Giovanni Battista Pergolesi, con diferencia al precedente, supo adoptar el “aria da chiessa”, para conceder al discurso musical una estructura de alternancias, consiguiendo un efecto más logrado en lo relativo a distanciarse de la dependencia de los recitativos. Más novedades encontraremos en la necesaria ligereza de la textura, en su conjunto, gracias a las dos únicas líneas melódicas- en realidad las de las voces, con cuerda o simplemente dobladas-, con sustento en el bajo. Así, el compositor consigue una transparencia que logra contrastar el estilo polifónico frecuente de los inmediatos predecesores, un tanto desfasado a esas alturas y al que volverá en situaciones concretas para algunas de sus obras sacras. Un avanzado para unos planteamientos estéticos de lo que no necesariamente tenía que ser consciente, y un modelo de lo que de sí, supondrá una actitud intuitiva.

La sutileza de los recursos retóricos, sin la necesidad de ponerlos en un primer plano, infiltrando la partitura de principio a fin, y dejando que afloren en los momentos sagazmente repartidos a lo largo de esta obra, no especialmente extensa, ayudará al espíritu receptivo del oyente, de ahí esa vigencia que no ha decaído al paso de los siglos. Rasgo no menor importante, y como de forma sorprendente, será el tratamiento de la disonancia como elemento catalizador de una resuelta demanda de una tensión que mueve profundamente a los estados emocionales de permanente presencia. El “Stabat Mater”, que ha motivado el interés por los músicos de las corrientes historicistas o clásicos como los románticos que no dudaron en acercarse a él.