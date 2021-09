¿Subir el Salario Mínimo?

UNA vez que en lo tocante a la situación económica la pandemia parece estar en sus últimos compases, el Gobierno, de la mano de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha retomado su agenda de elevar el Salario Mínimo Interprofesional al 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura. Debe recordarse que España lleva recorriendo una senda alcista del SMI desde hace varios años, con un incremento notable del 48% desde el año 2012 hasta alcanzar los 1.108,3€ mensuales de la actualidad.

La mayor subida se produjo en 2019, del 22%, la cual fue analizada por un interesante (y polémico) trabajo publicado por el Banco de España en el que se estimaba que podría haber ocasionado la pérdida de entre 90.000 y 170.000 empleos a tiempo completo. Por lo tanto, bien convendría profundizar antes en el análisis de los efectos que tuvo tanto esta subida como la del 2020, condicionadas ambas por el coronavirus. Además, en 2019 ya había cuatro comunidades autónomas (Extremadura, Canarias, Andalucía o Murcia) que superaban o rondaban el objetivo del 60% del salario medio.

Sin embargo, desde Podemos no solo es que defiendan las subidas del SMI sin una evidencia empírica rigurosa que acompañe sus propuestas, sino que usan investigaciones que examinan el caso concreto de otros países que no tienen nada que ver con el nuestro, como es el ejemplo de Alemania (pleno empleo con una tasa de paro del 3,7% y un tamaño empresarial mucho mayor que el nuestro).

En 2015 el Gobierno teutón implementó un salario mínimo de 8,5€/hora y se incrementó dos veces hasta alcanzar los 9,19€/hora, afectando a un 15% de los trabajadores. De acuerdo con un reciente trabajo publicado por The Quarterly Journal of Economics, los empleados que antes de 2015 cobraban menos que los 8,5€/hora vieron aumentados sus salarios sin que eso afectase a la probabilidad de perder el empleo, habiendo incluso efectos ligeramente positivos.

Pero también hubo perdedores: las pequeñas empresas, para las cuales el riesgo de salir del mercado se incrementó debido a dos factores: 1) una menor eficiencia para hacer frente a los mayores salarios, y 2) al tener un menor poder de negociación ya estaban pagando salarios cercanos a la productividad, mientras que las grandes empresas aún tenían margen para poder aumentarlos.

Aunque pueda parecer atractivo el ejemplo de Alemania para los defensores del SMI, como recuerda Dani Rodrik, en economía no existen leyes generales, sino que los efectos de una misma política pueden tener efectos distintos dependiendo del momento y del lugar en el que se apliquen.

En definitiva, no se trata de rechazar la subida del SMI, sino que antes debe hacerse una evaluación correcta y profunda de los posibles ganadores y perdedores en base a la mejor evidencia posible para minimizar pérdidas y maximizar ganancias.