“Suite de souvenirs”, por la Banda Municipal y “QDanza”, en As Praterías

Concierto sobre pasos de danza en As Praterías, con la Banda Municipal, con su titular David Fiuza Souto, acompañando a “QDanza”, agrupación de baile sobre atentas coreografías de Marta Maceira Ansedes y Yolanda Orgando- 20´00.-, actividad encuadrada en el tercer ciclo de “Sinerxias” y que tendrá también como solista de trompa alpina a Samuel Pérez Llobell, para la”Alpine Suite” de Stephen Roberts, obra que se desarrolla en los tiempos “Alpine Day trumpet”, “The Call of the Alps”, y “Alpine Run”. Samuel Pérez Llobell, natural de Puig de Santa María (Valencia), fue alumno de Arturo Ribelles, antes de pasar al Conservatorio Superior de Valencia con Jorge Rosell Pons, ampliando en masters con los profesores Vicente Zarzo, Martin Hakelman, Adam Friedrich, Daniel Bourgue, Salvador Navarro, J. Ortega, B. Sebeski o Eric Terwiller. Se integró en la Banda compostelana en 1982 y es músico activo en formaciones como el “Grupo de Metales Alfonso Ulloa” y el “Quinteto Pentafonía”. Destacan estrenos como el “Concierto para trompa y orquesta Aloia” de Miguel de Santiago (1998); el “Concierto para voz, trompa y piano” (2001), de Margarita Soto Viso” y la “Sonata para trompa y piano (Mondariz), de Juan Durán.

La trompa alpina, tan sugerente por su atractiva sonoridad, es un instrumento que se encumbró a las alturas de las salas de concierto, desde que toda una autoridad como Richard Strauss, puso sus atenciones a sus peculiares cualidades que ampliaban la gama del instrumento, en calidad de solista. Una larga forma de trompeta de madera, muy arraigada en las tradiciones de los Alpes y especialmente vistosa en lo relativo a su presentación dentro del colectivo, y que para mayores recursos, se realiza en varios tamaños, partiendo de una longitud recta, que completa un pabellón curvado, para mayor atractivo, variando en su conjunto entre un metro y medio, hasta alcanzar los cuatro. En esencia, siempre se le apreció como un instrumento pastoril, con sobrados recursos para proyectarse a gran distancia. Otros similares, caben en el mismo contenido, desde el “Lur” al “Trutrka”, pero puestos en ello, saldremos mejor informados una vez que sigamos la estela de nuestro Abraham Cupeiro, que de su magín, sabrá colmarnos de tantos instrumentos de ancestral memoria.

Dos suites de común dominio para el concierto de esta jornada, obras que nos acompañaron con relativa frecuencia, comenzando con la “Suite de Jazz nº 2”, de Dmitri Shostakovich, en la oportuna transcripción del maestro Johan de Meij, un incondicional en este género de tratamiento. “March”, “Lyric Waltz”, “Dance I”, “Folk Festival”, “Dance II”, “Waltz II” y “Finale”. El compositor se había entregado al compromiso de obligaciones para ei cine, una de sus permanentes tentaciones, como se decidió por las Suites para orquesta de Jazz, aunque el jazz propiamente dicho, quede un tanto en la distancia, pero que en esta ocasión, se trataba de responder a la demanda de la recién creada “Orquesta Nacional de Jazz”, que se confirmará en este trabajo satisfactorio en lo personal. Mal sabía que la obra, se convertiría en uno de esos oficios circunstanciales de excelente aceptación. Una obra que fue interpretada junto a otros cantos colectivos, próximos en lo esencial a las tradiciones más populares, entre transcripciones de Sergei Rachmaninov y Sviatoslav Knuschvistvki, para un concierto ofrecido en la Casa de Las Columnas de los Sindicatos de Moscú.

Sviatoslav Knuschevitzki, chelista ruso, tuvo una importante afinidad con esta suite, músico que había sido solista de la Orquesta del Teatro del Bolshoi, plaza en la que permanecería durante casi quince años, y que sería galardonado con el Gran Premio de la Unión de Músicos Soviéticos en 1933, lo que le permitirá emprender largas carreras como virtuoso, tanto como solista, o integrante de agrupaciones camerísticas, al hacerse miembro del trío que integraban David Oistrakh y Lev Oborin. También en países Occidentales, sus apariciones públicas les convertirán en artistas de referencia, cuyos trabajos discográficos, conseguirán una destacaba divulgación. Participó con merecida aceptación, en el “Festival Pau Casals”, de Puerto Rico y entre los compositores que le tuvieron en consideración, destacan Aram Kachaturian, Glière o Vasilenko. Fue profesor del Conservatorio de Moscú, a partir del año 1942, contribuyendo a crear una escuela de primeros chelistas.

George Bizet, en otra suite universal, la realizada a partir de la ópera “Carmen”, esta vez según la transcripción de Torhu Takahash. Suite en los conocidos tiempos que han servido para los usos más ajenos: “Les Toréadors”; “Prélude”; “Aragonaise”; “La Grande Montante”; “Intermezzo”; “Les Dragons d´Alcalá”; la “Chanson de Toréador”; la simpar “Habanera”, para completar con la ”Danse Boheme”. Para A. Jacobs y S. Sadie, fuera de España, decir “seductora gitana española”, es aludir a “Carmen”; hablar de “toreros”, es evocar la “Canción de Escamillo”. La opera de Bizet, ha llegado a alcanzar un status proverbial. Su partitura, llena de frescura, se combina con la dramática historia que la sustenta, hasta haberle dado una popularidad en el mundo entero como pocas óperas han logrado. Entre los principales roles, la corte de coro de soldados, los niños de la calle, las cigarreras, los gitanos y los contrabandistas, para dar aliciente a esa Sevilla cercana a los años de 1820.