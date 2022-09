Vuelve a la actualidad Susana Fortes. Sus lectores de siempre estamos acostumbrados con ella a las sorpresas. Y, qué duda cabe, suelen ser mayúsculas. A que pueda tocar cualquier palo, sin miedo a que deje de salir triunfante, imprimiendo a cada trama un toque personal único e irrepetible. Desde aquél entrañable Querido Corto Maltés de 1994 al singular Esperando a Robert Capa, que le valió el Fernando Lara en 2009 o El amante albanés, con el que se hizo finalista del Planeta en 2003. En medio, inmensidades que sobrepasaban los límites de cualquier clasificación, como aquél Quattrocento de 2007, que la lanzó al estrellato universal, conquistando un público tan fiel como inmenso que no la abandonaría jamás. Sus intereses son de lo más variopinto. Por eso no nos ha extrañado que lleve dos libros consecutivos dedicados al adictivo y estimulante concepto de la memoria, tratada desde dos puntos de vista completamente distintos. El primero, editado por Ézaro en 2021, como un compendio de sus recuerdos infantiles y que lleva el título de Pontevedra. Tal como éramos, al que muy pronto le dedicaremos, a él solo, un notable y justo apartado. El segundo acaba de aparecer en Planeta (como siempre, claro), se llama Nada que perder, y les garantizo que significará mucho para todos aquellos que lo lean con ganas de aprender sobre la vida...

LA VELEIDAD DE LA MEMORIA...

Qué cosa más extraña son los recuerdos, nos dice la protagonista, Blanca Suances (convertida en voz narradora), en un momento determinado... Poco antes, ha citado a su profesor de Literatura Comparada de la Universidad de Copenhague, y una entrevista a Oliver Sacks en The New Yorker. Y se dirimía sobre si bastaba con los recuerdos para garantizar la veracidad de los hechos, y si la intensidad con la que recordamos una experiencia determinada es suficiente para acreditar que las cosas hubieran sucedido exactamente así... Esa es una de las ideas subyacentes del relato. La historia es compleja. Tres niños inician una excursión por las inmediaciones de su aldea, As Covas, situada en el Baixo Miño. Dos de ellos, Hugo y Nico, desaparecen, y sus huesos sólo serán encontrados 25 años más tarde entre unos restos arqueológicos del Monte Trega. A la niña, la propia Blanca, la encontrarán al día siguiente en una cesta de mimbre, como Moisés... Guardia Civil y vecinos batirán toda la zona sin resultado. La memoria de Blanca sólo comenzará a dar sus frutos al cabo de todo ese tiempo, cuando acude a una llamada de un periodista, Lois Lobo, justo cuando se descubren los cadáveres... En medio, contrabando de drogas, vendettas resultado de la Guerra Civil, y un odio infinito...