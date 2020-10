“Taller Atlántico Contemporáneo”, de Diego García: “X Aniversario”/ Florian Vlashi y Maniola Camuset- Trebicka, en el Paraninfo da Universidade

El “T.A.C.” alcanza su primera década con un concierto conmemorativo en el Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, bajo la dirección de su titular Diego García- partícipe en la sesión “Conversando con...19´45”, y con un programa que no lleva a la “Sinfonía nº 7, en Mi M.WAB 107”, de Anton Bruckner, al tamiz camerístico de Hanns Eisler, Erwin Stein y el director Karl Rankl. Un aniversario que tuvo una antelación en agosto en la Finca Simeón, con un concierto abierto en el que ofrecieron las “Folk songs, para 7 instrumentos y mezzo”, de Luciano Berio, con la voz de Patricia Silveria, y un encargo de la formación a Alfonso Morán, “Resoan sen o canto estes cantares”. El grupo, muy apreciado por sus participaciones en las ediciones de las ”Xornadas de Música Contemporánea” y el protagonismo mantenido en el Departamento de Música del “CGAC”, conserva el ideario trazado desde la curiosa propuesta en la Praza do Obradoiro, con “Eine Brise”, de Mauricio Kagel, para 111 ciclistas o el sorprende concierto en el Faro de Fisterra, con la integral pianística de Erik Satie, con un piano de cola, 18 horas de música sin reposo. Vendrá la suite suicida “Land of Opportitity”, con la atorrante banda “Siniestro Total”, a caballo de las “Serán do TAC”, en el “GAIAS”, música y gastronomía. En 2013, les caerá por obra y gracia de sus méritos, el Premio Galego da Crítica, antes de asomarse a los certámenes de Santander, Granada y San Sebastián y remover conciencias en la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Muchos años para resumir en cuatro líneas.

Diego García Rodríguez, cabeza visible de la vanguardias gallegas en toda su crudeza, no olvida sus debilidades por los cásicos, con tentaciones por el espacio de la lírica operística: “Hansel und Gretel”, de Humperdick, en el Teatro Real; “Rigoletto”, de Verdi, para “Amigos de la Ópera de Vigo”; “La ópera de tres reales”, Kurt Weill/ B.Brecht, con el “Centro Dramático Galego”; “It makes no Difference...”, de Simon Spagnuolo, para el ”Festival Tête a Tête”, de los “Riverside Studios” de Londres; “Die Traumende Knaben”, melodrama de Torsten Rasch, para Dartmon (UK), probando como asistente de Paul Daniel, en “Rey Roger”, de Szymanowski; en el Teatro Real, para un “Don Carlo”, de Verdi, y otras aportaciones entre la “RFG” y la “OSG”, que se extiende a otras orquestas españolas. Obtuvo la confirmación artística en la “Zürcher Hochschule der Künste”, de Zurich, ampliando con Diego Masson, entre 2009/10, en la “Dartington Summer School”

De la “Sinfonía nº 7, en Mi M”, nos queda un recuerdo por la lectura que dentro de las actividades del “II Festival Via Stellae”, nos ofreció la “OSG”, dirigida por Víctor Pablo Pérez, pero para esta ocasión, descubriremos un curioso tratamiento con respecto a este manifiesto sinfónico del post-romanticismo. Una de las grandes autoridades en el conocimiento del sinfonismo tanto de Bruckner o Mahler, como de la ópera de Wagner, es decir, Ángel Fernando Mayo, nos aportaría una opinión de reconocido magisterio: “Bruckner completó la obra en 1883 y nunca la revisó. Ese mismo año, sin embargo, fue persuadido por Josep Schalk y Löwe, para retocar la orquestación de algunos pasajes de cara a la primera interpretación en la Gewandhaus de Leipzig, al año siguiente, bajo la dirección de Nikish. Fue, de esta forma- pero con retoques editoriales de de Schalke y Löwe, y con indicaciones adicionales de “tempi”, sugeridas por Nikisch- cómo la sinfonía fue publicada por primera vez en 1885, por Güttmann (y aún más tarde por Eulenburg, Kalmus, Petersen, Philharmonia y Universal)”

“La “Sociedad Bruckner” sacó a la luz la propia partitura del autor, editada por Haas y Nowak le siguió con su edición de la misma partitura, basada su reimpresión en las plantas de Haas, modificadas para incluir las alteraciones orquestales. No hay necesidad de consagrar mucho espacio a las mismas, ya que no cubren más de 29 compases del total de esta obra. Las discrepancias afectan muy poco al sonido de la obra. El clima de Bruckner es tan prístino como para ennoblecer estas armas, tan peligrosamente brillantes, del arsenal orquestal romántico (pero es una pena que nos veamos obligados a adoptar tales decisiones personales). En cualquier caso, mucho peor que cosas como estas es en la edición Nowak, la reintroducción de indicaciones adicionales de “tempi”, de la primera edición. En resumen, la primera edición y la de Nowak, difieren muy poco y a la vista de sus injustificadas indicaciones de “tempi”, esta última debe ser preferida a la de Haas, que es una clara reproducción de la partitura original del propio Bruckner. Una vez más, sea cual fuere la partitura empleada, la obra debe ser designada con el título y fecha: “Sinfonía nº 7, en Mi M.(1883)”. Bruckner y sus laberínticas obsesiones neuróticas, dentro de las abundantes revisiones que aumentan su misterio.

Para el “T.A.C.”, la revisión cameristica en la que la última palabra se la reparten tres músicos: el director Karl Rankl, seguidor, cómo no, de las escuelas de Schönberg y A.Berg, y que fue maestro de coro de la “Volksoper”, en 1922. Otto Klemperer le tuvo como asistente y pasó por Graz, entre 1932/7, para continuar en el “Neues Deutsche Theatre”, de Praga, estrenando la ópera “Karl V”, de Krenek. Tuvo una etapa inglesa en la “Royal Opera House” (Covent Garden) y fue también compositor de sinfonías y obras camerísticas y la ópera Deirdre”, sobre libreto de J.M.Synge. El “Final”, será su preferencia. Erwin Stein, también se apunto a las estéticas de la “Segunda Escuela Vienesa”, dinamizando con Schönberg la “Society für Privaten Musik”. Tuvo parte activa en reducciones de obras de Mahler, como la “Sinfonía nº 4”. En 1938 hizo posible la “Editorial Música Universal”, destacando sus obras teóricas “Orpheus in New Guises”, “Form and Performances” o la publicación de la correspondencia de Schönberg- editada aquí por “Turner”-. Colaboró con “Boosey & Hawkes”. De su mano, el “Adagio”.

Hanns Eisler, fiel también en la balanza, estuvo con Karl Weigl en el “Nueu Wiener Conservatorium” y en privado con Schönberg. Desde 1929, trabajaría con Bertold Brecht y Ernst Busch, un feliz encuentro que durará toda su vida. Digno representante de la República de Weimar, estuvo en España durante la Guerra Civil, después de asistir al Festival “SIMC”, celebrado en Barcelona en abril de 1936. Fue compositor de cancioneros sobre las Brigadas Internacionales y autor del himno del “Quinto Regimiento”. Artista de profundas convicciones éticas, conoció el exilio en los Estados Unidos, trabajando para el cine, antes de tropezarse con el Comité de Actividades Antiamericanas, del Senador McCarthy, y su camarilla, recibiendo el respaldo incondicional de Aaron Copland y Leonard Bernstein. Suyos son el primero y el tercer movimiento.

De la colaboraciones con Brecht, destacan: “Linea de conducta”, ”La madre”, “Vida de Galileo”, “Schweyck, en la Segunda Guerra Mundial” y otras experiencias. Siempre concebía sus obras como un claro objetivo y una de ellas, fue la significativa “Catorce variaciones para describir la lluvia”. La música, al estar en contacto estrecho con otras artes, adquiría un sentido renovador y una diferente utilidad. Ángel Fernando Mayo, tradujo el ensayo biográfico “Hanns Eisler. Música de un tiempo que está haciéndose ahora mismo”, de Albrekht Betz, publicado por la “Editorial Tecnos”.

Concierto del ciclo “Concepción Arenal” en el Paraninfo da Universidade, con cambios sobre lo previsto en cuanto a los pases, un primero a las 19´00 h y el segundo a las -20´30 h.-, trasladado de fecha por la pérdida del padre de violinista Florian Vlashi, quien con la pianista Maniola Camuset- Trebicka, mantendrán el programa anunciado, en el que nos ofrecerán la “Sonata para violín y piano” de Marcial del Adalid, en sus cuatro tiempos: “Allegro assai e con brio”, “Andante sostenuto e cantábile”, “Minuetto” y “Finale. Presto assai”. Tres páginas de Jesús de Monasterio: “Adiós a la Alhambra”, “Fiebre de amor” y “Sierra Morena”. Cuatro cantigas de Eugenia de Osterberger, en transcripción para piano y violín: “Tristeira”, “Desaires”, “Despedidas” y ”Desprecios” y la “Sonota para violín y piano”, de Enric Granados. Tercero de los conciertos que permitirá congraciarnos con Florian Vlashi, en este mal trago. Una despedida que todavía se mantiene con la exposición a la que se nos invita en el Salón Nobre de Fonseca, dedicada a la escritora: “A conciencia da razón” . Los otros dos conciertos, tuvieron como protagonistas a la pianista Alicia González Permuy, con un variado programa dedicado a compositores gallegos, desde Marcial del Adalid a J.Montes, con una selección de Eugenia Osterberger, figura de la sociedad cultural coruñesa de la “Belle Époque”, a la que también se tuvo en cuenta en el recital de la soprano Teresa Novoa, acompañada por el pianista Carlos Enrique.