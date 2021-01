Tan parecidos, tan diferentes

NA miña caixa de correo postal apareceu esta semana, sen o meu permiso, un folleto, a modo de panfleto coma os de antes, asinado por un partido político. O buzón, situado no interior do edificio, polo tanto en lugar privado, non está para recibir propaganda ou publicidade. Para iso hai unha bandexa no exterior, o que da liberdade para collelo ou deixalo. Descoñezo se esta pequena agresión á intimidade foi erro do repartidor ou orde de Compostela Aberta, a organización autora do escrito co que se me trata de convencer, supoño, de que a auga da billa é cara e mala. Digo supoño con toda a intención, pois no fondo creo que se pretende outra cousa ben diferente: demonizar a iniciativa privada na prestación dun servizo público. Sementar ideoloxía e facer proselitismo é lexítimo por parte de todo partido político, pero debera facerse con honestidade, contando toda a verdade e sobre todo con coherencia. Porque neste caso resulta que nos catro anos de Compostela Aberta á fronte do goberno municipal houbo un importante deterioro dos servizos públicos xestionados directamente polo Concello, nomeadamante o do transporte público, e non falemos de Fochancas City. Como bebedor habitual e coñecedor da de outros lugares, sosteño que a auga de Santiago ven sendo das mellores e a un prezo razoable.